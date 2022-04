Le migliori piastre liscianti del momento sono queste, e sono in super offerta

Capelli sempre al top per ogni occasione, senza bisogno di andare dal parrucchiere: questo è il sogno di ogni donna, ma sembra sempre più difficile da realizzare. Il tempo è poco, e prendersi cura della propria chioma quotidianamente diventa complicato. Eppure, bastano pochi gesti per realizzare un liscio perfetto anche in casa. Tutto merito di una buona piastra lisciante: le più moderne permettono di sfoggiare acconciature da favola in pochi minuti, proteggendo al tempo stesso il capello dai danni dei continui trattamenti. E oggi ce ne sono moltissime in offerta, un’occasione davvero da non lasciarsi sfuggire!

Perché acquistare una piastra lisciante

Si può realizzare uno styling perfetto in pochissimo tempo? Con gli strumenti giusti, nulla è impossibile: la piastra lisciante è senza dubbio un must da avere in casa, per avere capelli sempre in ordine con pochi gesti. Si tratta di quell’accessorio che tutte noi abbiamo nel nostro beauty, un vero e proprio alleato di cui ormai non possiamo più fare a meno. Il suo funzionamento è semplicissimo, e permette a tutte di sfoggiare un liscio perfetto senza dover andare dal parrucchiere.

Grazie al calore e alla pressione delle piastre, passando ciocca per ciocca i nostri capelli diventeranno immediatamente lisci, morbidi e luminosi. Senza contare he è indispensabile averne una per seguire l’ultima tendenza in fatto di acconciature, come il liquid hair di Jennifer Lopez.

Come scegliere la piastra lisciante migliore

Capelli crespi, mossi o addirittura ricci: ogni donna ha le sue esigenze, in fatto di acconciatura. E se (poche) fortunate hanno già un liscio perfetto senza bisogno di alcuna attenzione particolare, per tutte le altre una buona piastra lisciante è fondamentale per un risultato al top. Nello scegliere il prodotto migliore, dovremmo tener conto di tanti dettagli. Il tipo di capello che dobbiamo gestire è sicuramente uno di quelli: più la nostra chioma è ribelle, più è importante optare per una piastra professionale.

Quest’ultima ha anche il vantaggio di essere più delicata sui nostri capelli, proteggendoli dalle temperature troppo elevate ed evitando che diventino fragili o che si spezzino facilmente. Insomma, non c’è davvero motivo per non acquistarne subito una: oggi su Amazon ce ne sono tantissime in super offerta, a prezzi veramente imbattibili. Ma dovrete affrettarvi, perché le promozioni di primavera scadono in poche ore e rischiate di perdere l’occasione perfetta per dire addio al parrucchiere, senza per questo rinunciare ad uno styling da urlo.

Le piastre liscianti migliori in super offerta

Piccola, elegante e super efficace: la piastra lisciante Remington, pur molto economica, offre risultati perfetti in pochi minuti. La sua tecnologia Triple Ion permette di dire addio a quel fastidioso effetto crespo e all’elettricità statica tra i capelli, per avere una chioma luminosa e liscissima. E con ben l’85% di recensioni a 4 o 5 stelle su Amazon, è una delle piastre più apprezzate dalle utenti.

Sei sempre indecisa tra capelli lisci o ricci bellissimi? Con la piastra Rowenta Liss&Curl, non dovrai più combattere per avere uno styling perfetto: è infatti molto versatile, ed è dotata di un metodo a nastro che permette di creare splendide onde in pochi istanti. Inoltre è rapidissima, perché impiega appena 15 secondi per raggiungere la temperatura ideale per qualsiasi tipo di acconciatura. Oggi è addirittura scontata del 51%, un’occasione incredibile.

Per capelli lucenti e lisci più a lungo, la piastra digitale Progloss di Revamp è la scelta giusta. Niente più effetto crespo già dalla prima passata: le sue piastre in ceramica consentono una diffusione omogenea del calore, ed essendo arricchite di cheratina, olio di argan e olio di cocco garantiscono un’acconciatura morbida e setosa. Il controllo digitale della temperatura, inoltre, permette di avere sempre sotto controllo il calore, per evitare danni al fusto del capello.

Se usi la piastra tutti i giorni, è importante sceglierne una che si prenda cura dei tuoi capelli a tutto tondo. La piastra a vapore professionale Bellissima Steam Elixir è perfetta: puoi avere un liscio perfetto in una sola passata, proteggendo nel contempo la tua chioma dai danni del calore estremo. La funzione a vapore permette infatti di evitare lo shock termico, responsabile della fragilità e della rottura dei capelli, idratandoli a fondo e rendendoli setosi e luminosissimi.

Le offerte di Amazon sono perfette per cogliere l’occasione e acquistare una piastra professionale GHD: seppur molto costose, rappresentano da sempre una garanzia in fatto di capelli bellissimi e in salute. In particolare, la piastra Unplugged Styler (oggi scontata addirittura del 35%) è l’ideale per chi è sempre in viaggio. La sua tecnologia senza filo permette di utilizzarla anche fuori casa, ha una lunga durata e si ricarica in appena 2 ore.

