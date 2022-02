Dormire in un caldo abbraccio: i migliori pigiama in pile da donna

I pigiama di pile vengono sottovalutati troppo spesso. Non sono i capi più sexy del mondo, ma in fin dei conti che importa? Il loro grande pregio è che sono comodissimi. Infatti, si tratta di abbigliamento per la notte estremamente caldo, morbido e avvolgente. Negli ultimi anni il trend dei pigiama di pile è così cresciuto che brand di moda accessibile, come Asos, hanno rifornito il catalogo con modelli e fantasie nuovi e bellissimi.

Alcuni completi di pile sono così carini da poterli sfruttare anche nella vita di tutti i giorni, come tute o felpe informali. Per stare comode a fare smart working oppure durante le commissioni. Insomma, il lato estetico non è più un problema.

Pigiama di pile beige

Un pigiama di pile beige a peluche fa subito Teddy Bear. Il set perfetto per sentirsi coccolate e abbracciate tutto il tempo, è in offerta a 37,99 euro. Il colore si adatta a tutte, il modello è pratico e comodo: felpa crop per la parte sopra e pantalone con elastico in vita per completare il tutto. Al tatto è davvero molto morbido ed è caldissimo.

Potete acquistarlo qui.

Pigiama in pile con shorts

Bellissima anche la versione del pigiama di pile biege con gli shorts, firmati Gilly Hicks, il brand i intimo di Abercrombie&Fitch. Decorati con motivi etnici, sono pratici, comodi, elastici e morbidissimi. Il modello è sportivo con coulisse.

Li trovate su Asos a 25 euro.

Il pigiama di pile con i koala

Il pigiama Chelsea Peers è uno dei nostri preferiti. Azzurrino, decorato con koala e arcobaleni, davvero coccoloso e ironico. Include felpa girocollo e joggers. L’etichetta newyorkese Chelsea Peers punta su capi di abbigliamento casual da casa dal tocco un po’ lussuoso. Così via a fantasie divertenti e tessuti comodi. Noi lo adoriamo, inoltre è in sconto a 35,99 euro.

Lo trovate qui!

Pigiama in pile con zip corta



Pigiama di Loungeable è composta da una felpa con cappuccio e pantaloni. Bellissimo, decorato con stampa a nuvolette su sfondo grigio. A renderlo ancora più comodo è la chiusura con cerniera lampo corta della felpa e la tasca a marsupio, capiente e perfetta per spostarsi per casa portando con sé il telefono. In tessuto felpato, caldo e soffice è in offerta su Asos a 29,70 euro.

Pigiama in pile a fiori con volpi

Per le più romantiche questo pigiama a fiori è davvero perfetto. Comoda felpa senza cappuccio e jogger con coulisse per avere dell’abbigliamento da casa bello, caldo e anche esteticamente ricercato. Con delle carinissime volpi stampate, rappresenta i colori brillanti delle sere invernali, da passare sotto una coperta, immerse in un soffice completo di pile.

Anche questo set è in scontatissimo. Potete acquistarlo qui a soli 35,99 euro.

Se siete alla ricerca di un pigiama di pile, o avete voglia di fare shopping in generale, sappiate che fino a mezzanotte del 24 febbraio è possibile avere uno sconto del 20% su Asos, usando il codice sconto AMAZING. L’occasione perfetta per rifornire il guardaroba e prepararsi alla prossima stagione nel migliore dei modi: con degli outfit da urlo, presi in saldo! Voi quale pigiama di pile preferite?