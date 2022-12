Meghan Markle, pelle perfetta e radiosa. Il suo segreto è un sapone liquido low cost

Fonte: IPA Meghan Markle

Ancor prima di creme e trucchi, è un buon sapone a far la differenza per la nostra pelle: lo sa bene Meghan Markle, che per essere sempre radiosa si affida ad un prodotto low cost che funziona veramente. Ottimo per la detersione quotidiana di tutto il corpo, il sapone liquido usato dalla Duchessa di Sussex ha un profumo incredibile che dura a lungo e mantiene la pelle elastica, contrastando i segni del tempo. Scopriamo qual è questo segreto di bellezza assolutamente da provare.

Scopri le migliori offerte su prodotti per la casa e la cucina, pulizia, elettrodomestici, cura della persona e tanto altro. Iscriviti gratis al canale Telegram

Meghan Markle, il sapone liquido low cost

Prendersi cura della propria pelle significa avere attenzioni quotidiane che partono già dal momento in cui entriamo sotto la doccia. Una corretta detersione è fondamentale per evitare problemi quali secchezza, perdita di elasticità e irritazioni cutanee: è importante dunque scegliere il prodotto adatto alle nostre esigenze, magari con un occhio di riguardo al portafogli. Perché non copiare Meghan Markle? Splendida e sempre radiosa ad ogni sua apparizione pubblica, non fa segreto di avere molta cura del suo corpo. E per quanto riguarda la pelle, la sua scelta ricade sul sapone liquido Dr. Bronner’s.

Sapone liquido Dr. Bronner's Il segreto di bellezza di Meghan Markle, per una pelle perfetta

Delicato sulla pelle e dalla profumazione intensa, il sapone liquido Dr. Bronner’s è l’ideale in qualsiasi occasione: lo si può utilizzare come bagnoschiuma o come shampoo, per detergere il viso e persino per lavare i piatti, i pavimenti e i vestiti. Ottimo anche per le pelli più sensibili, ne basta davvero pochissimo per fare schiuma e avvolgere tutto il corpo in un setoso abbraccio all’odore di lavanda. Questa è infatti la profumazione più amata da Meghan, seguita subito dopo dal sapone liquido alla mandorla: entrambi garantiscono un odore squisito che dura a lungo, per tutta la giornata.

Il sapone liquido Dr. Bronner’s

Meghan Markle, che è solita condividere i suoi beauty secrets con le fan, ci ha così regalato un altro consiglio preziosissimo. Il sapone liquido Dr. Bronner’s è davvero un’ottima scelta sotto ogni punto di vista: l’azienda ha molto a cuore il rispetto per l’ambiente, utilizzando solamente ingredienti biologici e affidandosi ad un commercio equo e solidale. I saponi sono tutti concentrati e multiuso, privi di conservanti sintetici, derivati del petrolio e agenti schiumogeni, mentre i flaconi sono realizzati con plastica riciclata al 100%.

Grazie ad una formulazione delicata, arricchita con olio di jojoba, olio di cocco e olio d’oliva, il sapone è ottimo per ogni tipo di pelle: aiuta ad idratare a fondo, contrastando la secchezza e mantenendo l’elasticità, inoltre lascia la cute liscia e luminosa per molte ore. E se le profumazioni alla lavanda e alla mandorla non fanno al vostro caso, nessun problema. C’è un’ampia scelta di ingredienti, che include la menta piperita, la rosa, i fiori di ciliegio, l’eucalipto e gli agrumi.

Il prezzo, per una confezione da poco meno di 500 ml, non è certo equiparabile ai prodotti più economici che spesso troviamo al supermercato. Ma bisogna ricordare che bastano poche gocce di sapone per detergere a fondo la pelle e lasciare un profumo incredibile che dura a lungo. Secondo le indicazioni, alcune gocce mescolate con acqua sono sufficienti per una doccia idratante e nutriente, mentre per uno shampoo occorre circa mezzo cucchiaio di sapone da diluire in un bicchiere d’acqua. Insomma, un flacone può durare davvero tantissimo!

Sapone liquido Dr. Bronner's Il detergente perfetto per ogni tipo di pelle, dal profumo buonissimo

Scopri le migliori offerte su prodotti per la casa e la cucina, pulizia, elettrodomestici, cura della persona e tanto altro. Iscriviti gratis al canale Telegram