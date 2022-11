Kylie Jenner, pelle senza imperfezioni. La maschera detox che usa costa solo 10 euro

Fonte: Getty Images La maschera detox preferita da Kylie Jenner

Mantenere la pelle idratata e luminosa durante tutto l’anno può sembrare un’impresa impossibile, ma Kylie Jenner ha il segreto per avere una cute senza imperfezioni: L’Oreal Pure Clay Blemish Rescue Face Mask.

L’imprenditrice attiva nel campo beauty non si sottrae mai all’obiettivo. Sempre pronta a mettersi in posa, la maschera immancabile nella sua skincare routine le permette di avere un incarnato a prova di flash ed è incredibilmente economica.

La più piccola delle sorelle Kardashian, infatti, non riesce proprio a separarsi da questa maschera che costa meno di dieci euro. Se i risultati sono come quelli di Kylie Jenner, allora perché non utilizzarla anche nella tua routine?



L'Oreal Pure Clay Blemish Rescue Face Mask La maschera all’argilla e alga marina blu perfetta per purificare la pelle

I benefici dell’argilla e delle alghe

Kylie Jenner è una delle star e influencer che negli ultimi anni ha deciso di mettersi a nudo e di condividere con i suoi fan le imperfezioni da cui neanche lei è esente. L’Oreal Pure Clay Blemish Rescue Face Mask è uno dei must have dell’imprenditrice perché appartiene alla gamma di maschere realizzate dal brand francese a base di una miscela di tre argille abbinate a un ingrediente naturale. Nella maschera amata dalla modella americana, oltre all’argilla lavica marocchina che punta ad eliminare le imperfezioni, al caolino che assorbe il sebo in eccesso ed elimina le impurità e al ghassoul pensato per schiarire la carnagione, c’è anche l’estratto di alghe blu marine.

L’ingrediente naturale ha una particolare composizione che lo rende ricchissimo di sali minerali, vitamine e antiossidanti e in particolare l’alga blu è l’alleato per eliminare i problemi di acne. La maschera seboregolatrice è in grado di rimuovere i punti neri e di liberare i pori ostruiti, tutto senza seccare la pelle del viso.

La maschera che lascia la pelle idratata

L’Oreal Pure Clay Blemish Rescue Face Mask può essere utilizzata tutto l’anno anche in inverno, parola di Kylie. L’influencer, infatti, ha dichiarato che non sopporta la pelle secca e opaca causata dalle temperature più fredde, per questo punta su prodotti in grado di assicurare la giusta idratazione e morbidezza come questa maschera. Per ottenere gli stessi risultati della più piccola delle sorelle Kardashian, bisogna applicare uno strato sottile di Pure Clay su tutto il viso, cercando di evitare occhi e labbra, due volte alla settimana. Lasciata agire al massimo per 5-10 minuti, puoi rimuoverlo con acqua tiepida.

Kylie Jenner, però, non è l’unica che ha inserito nella sua skincare routine la maschera della linea Pure Clay. Tra le influencer che la utilizzano di frequente c’è Iskra Lawrence, modella britannica molto seguita sui social che non può proprio più farne a meno. Infatti ha dichiarato che non vede l’ora di utilizzare questo prodotto quando termina uno dei suoi servizi fotografici. La giovane brand ambassador dopo essersi sottoposta a una sessione di trucco completo, adora disintossicare la pelle con una maschera che rinfresca e lascia la cute liscia e morbida.

Non sono soltanto le star ad apprezzare i benefici dell’argilla e delle alghe contenute all’interno della maschera. Molti acquirenti con pelle tendente all’acne hanno raccontato online di essere rimasti molto soddisfatti dal prodotto perché lascia la cute luminosa e pulita in profondità.

Tutte queste recensioni sono la prova che il prodotto ha un grandissimo successo e che è pronto a diventare il tuo prossimo mai più senza.

Scopri le migliori offerte su prodotti per la casa e la cucina, pulizia, elettrodomestici, cura della persona e tanto altro. Iscriviti gratis al canale Telegram