Kylie Jenner ha svelato il suo segreto per contrastare le imperfezioni

Fonte: Getty Images Il segreto di bellezza di Kylie Jenner

Tra post, selfie e stories le star non vedono l’ora di condividere i loro segreti di bellezza direttamente sui social e tra di loro non poteva assolutamente mancare Kylie Jenner. L’influencer e imprenditrice ha deciso di svelare ai suoi fan il segreto che le consente di mettere ko i brufoli: la Drying Lotion di Mario Badescu.

La sua pelle liscia e perfetta è frutto di un’attenta skincare e di prodotti mirati a ridurre l’acne. Se stai pensando che la lozione ad azione essiccante sia inarrivabile per le tue tasche, beh devi ricrederti! Il trattamento costa meno di 30 euro e assicura risultati incredibili.

Drying Lotion di Mario Badescu La lozione che elimina brufoli e imperfezioni

La formula elimina i brufoli mentre dormi

La più piccola del clan Kardashian-Jenner si prende cura della sua pelle con Drying Lotion di Mario Badescu, un trattamento anti-spotting che agisce durante la notte eliminando i brufoli e le piccole imperfezioni.

Quello che permette di dire per sempre addio agli inestetismi è una formulazione che si basa su ingredienti efficaci come l’acido salicilico, lo zolfo, la calamina e la canfora che uniti insieme riescono ad agire rapidamente e ad asciugare i brufoli senza lasciare segni.

Il must have della beauty routine di Kylie Jenner, e che da oggi non può assolutamente mancare nella tua soprattutto se hai la pelle grassa, è semplice da utilizzare. La sera, dopo aver eliminato ogni traccia di make up con lo struccante e aver pulito in profondità la cute con il tonico viso, devi solo applicare la lozione. Come? Ti basterà immergere un cotton-fioc nel flacone e tamponarlo direttamente sul brufolo assicurandoti di non strofinare o applicarlo sulla pelle irritata. A questo punto mentre dormi la lozione agirà direttamente sul brufolo asciugandolo e la mattina ti basterà rimuovere il prodotto con l’acqua per poter ammirare il risultato.

Drying Lotion di Mario Badescu La lozione che elimina brufoli e imperfezioni

La Drying Lotion di Mario Badescu, efficace anche contro i punti bianchi, è il prodotto indispensabile da portare sempre con te perché è adatta a ogni tipo di pelle, anche quella più delicata e sensibile, e nello stesso tempo non la irrita o la secca ma si rivela totalmente sicuro.

La lozione amata da tutte le star

Kylie Jenner non è l’unico personaggio famoso che utilizza quotidianamente la lozione ad azione essiccante di Mario Badescu. L’influencer condivide il suo segreto di bellezza con altri personaggi famosi che non riescono più a fare a meno di questo prodotto, tra di loro c’è Jennifer Aniston. L’attrice americana, amante di uno stile di vita sobrio e senza eccessi, in un’intervista del 2015 a “Elle” ha rivelato che la sua pelle è incline alle imperfezioni e ai brufoli ma grazie a questa lozione che ormai fa parte della sua routine da anni, riesce a rimuovere tutte le impurità del viso e avere una cute invidiabile.

Anche la modella Ashley Graham ha ammesso che tra i prodotti preferiti nella sua skincare serale c’è questo prodotto. La sua pelle risulta sempre al top perché lo applica nelle zone del viso in cui ci sono piccole imperfezioni prima di andare a dormire. Il risultato è assicurato, parola di star!

Scopri le migliori offerte su prodotti per la casa e la cucina, pulizia, elettrodomestici, cura della persona e tanto altro. Iscriviti gratis al canale Telegram