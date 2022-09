Pelle perfetta come Jennifer Aniston: il segreto è una lozione contro le imperfezioni che costa 20 euro

Fonte: ANSA Jennifer Aniston

Alzi la mano chi non ha mai dovuto combattere contro brufoli e piccole imperfezioni sul viso: lo stress, una dieta non sempre bilanciata e l’esposizione ad agenti inquinanti favoriscono la comparsa di questi inestetismi di cui, a volte, sembra davvero difficile liberarsi. A svelarci il suo segreto, stavolta, è Jennifer Aniston. Ed è tutto in un prodotto che – ne siamo sicure – entrerà di diritto tra i vostri preferiti (anche per il prezzo).

Addio imperfezioni: il segreto di Jennifer Aniston

Attrice di grande successo e di altrettanto grande bellezza, Jennifer Aniston ha un fascino invidiabile. Per lei il tempo sembra non passare mai, e la sua pelle è luminosa, giovane e fresca. Qual è il suo segreto? Come lei stessa ha rivelato, per molto tempo ha fatto uso di una lozione perfetta contro le imperfezioni come i piccoli brufoletti che compaiono all’improvviso sul volto – solitamente nei momenti meno adatti, come poco prima di un appuntamento importante. Il suo è un trucchetto che condivide con tante altre star, come Kylie Jenner e Drew Barrymore. E d’ora in avanti, probabilmente, diventerà parte della vostra beauty routine.

La lozione anti-brufoli ad appena 20€

Jennifer Aniston ha una particolare predilezione per la linea di cosmesi Mario Badescu, ed è proprio la sua lozione anti-brufoli ad averle regalato una pelle perfetta. Grazie ad una ricca formulazione che vede, tra i suoi ingredienti, l’acido salicilico, lo zolfo e l’ossido di zinco, aiuta a rimuovere le impurità della pelle e accelera il processo di guarigione dei brufoli. Ne basta davvero pochissimo per notare gli effetti quasi miracolosi: prima di andare a letto, dopo la consueta detersione del viso, bisogna applicare con un cotton fiock una punta di lozione sulle zone da trattare. Durante la notte, il prodotto agirà seccando i brufoli e rendendo la pelle immediatamente più liscia e levigata.

Offerta Lozione anti-brufoli Mario Badescu Il segreto di bellezza di Jennifer Aniston per una pelle stupenda

I trucchi per una pelle perfetta

Per chi soffre di impurità, il primo trucco è una perfetta pulizia del viso. La sera, dopo una lunga giornata in cui la pelle è stata sottoposta a stress di ogni tipo, è bene detergerla a fondo: il gel enzimatico Mario Badescu è l’ideale, ottimo per qualsiasi tipo di pelle, anche quelle più sensibili. Pulisce da ogni traccia di sporco senza seccare, ed è utile anche per rimuovere il make up. Inoltre lascia una piacevole profumazione alla papaya, che ricorda subito l’estate.

Gel enzimatico Mario Badescu Elimina ogni impurità con un semplice gesto quotidiano

Contro la pelle lucida, invece, è possibile utilizzare la crema Sebium Mat Control di Bioderma. Applicata la mattina dopo aver pulito bene il viso, opacizza immediatamente e lascia una pelle ben idratata fino a 12 ore. Può essere usata anche come base per il trucco, ed è perfetta perché non unge, assorbendosi molto velocemente. La sua formulazione, arricchita con gluconato di zinco, vitamina B6 e polveri opacizzanti, è delicata e adatta anche alle pelli sensibili.

Offerta Crema Sebium Mat Control di Bioderma L'alleato di bellezza per combattere la pelle lucida

Per dire addio ai brufoletti e alle altre piccole imperfezioni, ecco la crema Cleanance Comedomed di Avène: un ottimo prodotto per eliminare le impurità della pelle e per ridurne la comparsa. Realizzato per pelli miste e grasse a tendenza acneica, aiuta anche contro i punti neri e migliora la grana del viso, restringendo i pori. La crema va usata mattina e sera, dopo aver deterso bene il volto, e nel giro di qualche settimana si potranno notare miglioramenti incredibili.

Offerta Crema Cleanance Comedomed di Avène Addio alle imperfezioni: per una pelle liscia e nutrita

