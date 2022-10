Tonico per il viso: i migliori da acquistare a meno di 10 euro

Fonte: iStock Il tonico viso per prendersi cura della pelle

Nella check list dei prodotti per la skincare un cosmetico che non deve mai mancare è il tonico viso! Spesso sottovalutato, in realtà è molto importante per la pelle perché riesce a idratare, illuminare e svolgere un’azione calmante direttamente sulla cute.

Il suo compito, infatti, è quello di realizzare la pulizia del viso in profondità, per poi prepararlo agli altri trattamenti della beauty routine. Il tonico viso, riesce a rimuovere anche il più piccolo residuo di make-up sfuggito allo struccante e nello stesso tempo tonifica la pelle.

Un tonico viso per ogni tipo di pelle

Con la sua consistenza acquosa, il segreto del tonico sta tutto negli ingredienti che lo compongono! Oltre a depurare la cute e a eliminare le impurità questo prodotto, in base agli ingredienti al suo interno, è utile per chi ha la pelle grassa perché equilibra il ph.

Inoltre, può essere inserito anche nella skincare di chi ha la cute secca, perché svolge un’azione idratante o anti-age: i suoi componenti, infatti, rimangono sul viso e penetrano in profondità.

A questo punto non resta che scegliere il tonico a meno di 10 euro che fa per te e farlo diventare il prodotto top della tua beauty routine.

Tonico viso al timo, perfetto per le pelli miste

Ogni tipo di pelle è differente, l’importante è utilizzare prodotti in grado di combattere le imperfezioni e rispettare la cute come il tonico viso Garnier Bio al timo. La formulazione arricchita anche dall’acqua d’orzo biologica e dall’acido salicilico riesce a purificare l’epidermide, opacizzare il viso e migliorare la grana della pelle. Applicato la mattina e la sera, potrai vedere i risultati in pochi giorni.

Tonico viso Garnier Bio Purifica e idrata la pelle grazie all’azione del timo e dell’acqua d’orzo

Il tonico viso alla rosa che idrata in profondità

Dopo l’abbronzatura estiva o il freddo invernale, la pelle in molti casi può essere secca e disidratata, ma per darle la giusta morbidezza, nella skincare routine puoi inserire il tonico viso N.A.E. Arricchito con acqua di rosa damascena, lascia la pelle purificata, idratata e delicatamente profumata grazie alla fragranza fresca e nello stesso tempo vellutata.

Offerta N.A.E. Tonico Viso Delicato L’acqua di rosa damascena assicura una pelle purificata e profumata

I benefici dell’aloe vera e del tonico viso

Il tonico viso e l’aloe vera sono la combo perfetta per prenderti cura della tua pelle e con Equilibra avrai un risultato delicato e leggero. Il prodotto privo di alcool ma a base di aloe vera e Pro-Vitamina B5 è totalmente naturale e svolge un’azione emolliente. Utilizzato ogni giorno, potrai rimuovere facilmente ogni traccia di make-up e avrai la cute idratata, liscia e tonica, perfetta per affrontare ogni giornata con grinta.

Offerta Equilibra, tonico viso all’aloe vera Perfetto per rimuovere il make up e idratare la pelle

Tonico viso anti-età per combattere i segni del tempo

La beauty routine è una sana abitudine per prendersi cura della pelle e ridurre i segni del tempo, poi se utilizzi i prodotti adatti, avrai un viso senza età. Tra i must have per combattere le piccole rughe, c’è il tonico L’Oréal Paris Rimpolpante Revitalift. La formula ricca di acido ialuronico puro inserita ogni giorno nella skincare assicura una pelle detersa, idratata e soprattutto levigata.

Offerta L'Oréal Paris Tonico Rimpolpante Revitalift Una pelle giovane e levigata con il tonico viso anti-age

Tonico viso al Tea Tree con formulazione delicata

Per preparare la pelle al trucco o per prendersi cura della cute dopo una lunga giornata, l’importante è utilizzare un tonico viso delicato. Il prodotto di Australian Bodycare a base di Tea Tree australiano ed estratto di prugna Kakadu è privo di alcool così da assicurare un ph equilibrato. Adatto per la cute secca, le regala la giusta idratazione e riduce la comparsa di punti neri e brufoli tipici della pelle grassa. Impossibile non inserirlo nella tua skincare!

Tonico viso Australian Bodycare Adatto ad ogni tipo di pelle grazie al Tea Tree e all’estratto di prugna Kakadu

