Il french multicolor di Belen è la tendenza della primavera: ecco come replicarlo

Belen Rodriguez da sempre detta moda e tendenza con il suo stile super femminile e grintoso. L’ultima novità in casa Rodriguez sono le unghie colorate e allegre, con la french manicure multicolor.

Di ritorno da Courmayeur, dove la modella ha posato per una campagna moda, Bélen Rodriguez ha deciso di sfoggiare una manicure inedita e sorprendente dando vita a quella che è già la nuova tendenza di primavera.

Un modo originale per indossare il classico french, ma senza cadere nel banale. Infatti, il dettaglio vincente sono le estremità di ciascuna unghia, dipinte di una tonalità differente. Arancio, giallo, azzurro, lilla e rosa, colori pastello ma decisi e spensierati. Proprio come lo è questa stagione.

Come replicare il french multicolor di Belen anche a casa

Per avere unghie bellissime e colorate come quelle di Belen, è necessario prima agire sulla forma, limarle e dare loro una punta ovale. Il french tende a evidenziare il profilo dell’unghia e allungarla, ogni imperfezione o sbeccatura, però, verrà risaltata. Quindi armatevi di lima e cercate di dare loro una forma naturale, senza accorciarle troppo. Infatti, l’unghia lunga dona un aspetto affusolato ed elegante alle mani.

La scelta dello smalto

Per quanto riguarda lo smalto invece, la scelta è tra semipermanente o classico. Per utilizzare gli smalti gel o semipermanenti è necessario avere una lampada e rispettare tempi di posa e applicazione più lunghi. Se siete amanti della comodità allora optate per gli smalti classici, sono anche più semplici da togliere, basta un batuffolo di cotone e del solvente. Questo è l’ideale per mani poco esperte che temono di sbagliare.

Se volete cimentarmi nella manicure semipermanente, vi consigliamo un kit con lampada e smalti base inclusi, così da risparmiare.

Il kit manicure più venduto su Amazon Un cofanetto completo del necessario per fare la manicure semipermanente

Set di smalti in gel I colori per replicare la manicure semipermanente di Belen

French manicure fai da te: tutti gli step

Per replicare la manicure colorata e primaverile di Belen, in maniera facile e divertente, avrete bisogno di:

Base trasparente e lucida

lunette adesive per il french

smalti colorati

È necessario iniziare con l’applicazione di una base trasparente e lucida, per rinforzare le unghie. Prima di passare agli step successivi dovete assicurarvi che la prima passata di smalto sia perfettamente asciutta.

Passiamo poi alla parte più divertente! Aiutandoci con delle lunette adesive da french, che semplificano l’intera operazione, prepariamo la punta dell’unghia a essere dipinta. L’importante è posizionare bene l’adesivo, in modo da assicurarci una forma regolare e spazio sufficiente per scatenare la fantasia.

Adesivi per french manicure 36 fogli con lunette adesive per unghie

Pronte a scegliere i vostri colori preferiti? Per copiare la bellissima manicure primaverile di Belen è necessario avere a disposizione smalti di colori diversi, vivaci. Visto che dovrete metterli soprattutto sulla punta dell’unghia, vi consigliamo smalti a lunga tenuta, altrimenti rischiate una sbeccatura alla prima occasione. Tra i migliori ci sono sempre gli smalti Essie.

Il tocco finale

Una volta asciugati bene i colori potete levare le lunette adesive. In caso di piccole sbavature potete aiutarvi con uno stuzzicadenti per rimuovere le imprecisioni. Il passaggio finale è sempre il top coat, per sigillare la manicure, renderla duratura e lucidare l’unghia. Inoltre, questo passaggio conferirà un leggero spessore alle unghie, rendendole più robuste e forti. Anche in questo caso, noi consigliamo lo smalto Essie, in sconto su Amazon.

Offerta Essie top coat La passata finale che velocizza l'asciugatura

Pronte a sfoggiare unghie bellissime come quelle di Belen Rodriguez? Fateci sapere come va la manicure.