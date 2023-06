Drew Barrymore scommette su questi dischetti struccanti ecologici. Costano solo 5 euro

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Uno dei piccoli gesti quotidiani che compiamo senza quasi più accorgerci è prendere un batuffolo d’ovatta o un dischetto di cotone e, dopo averlo imbevuto di struccante, passarlo su tutto il viso per rimuovere ogni traccia di make up. Sappiamo bene quanto sia importante farlo con accuratezza, prima di andare a letto. Ma quanti dischetti gettiamo via ogni giorno, sprecando soldi e inquinando l’ambiente? La scelta migliore non può che essere quella di passare ai dischetti struccanti ecologici, riutilizzabili per tantissimo tempo: quelli amati da Drew Barrymore costano poco e rispettano la natura.

I dischetti struccanti riutilizzabili

Parliamo spesso di adottare uno stile di vita più sostenibile, per avere un impatto minore sull’ambiente e dare un futuro migliore alle prossime generazioni. Ebbene, il cambiamento può avere inizio anche dai piccoli gesti, come quello di utilizzare dischetti struccanti ecologici: invece dei classici usa e getta, che inquinano sia nel momento della loro produzione che quando li gettiamo, possiamo scegliere qualcosa di più duraturo ed eco-friendly. Drew Barrymore è già passata ad un prodotto che le permette non soltanto di fare più attenzione all’ambiente, ma anche di prendersi cura della sua pelle.

I dischetti struccanti di Garnier sono degli eco pad realizzati in microfibra, morbidi e delicati anche per chi ha la cute più sensibile. Il loro principale vantaggio? Possono essere riutilizzati un’infinità di volte, consentendoci di risparmiare sull’acquisto di prodotti usa e getta e di produrre quindi una minor quantità di rifiuti. Non è un caso che le star, proprio come la Barrymore, si stanno convincendo sempre più spesso ad adottarli nella loro routine quotidiana di bellezza: d’altra parte, costano pochissimo e rappresentano un vero vantaggio anche per il portafogli.

Garnier, un gesto d’amore (anche per l’ambiente)

Ma vediamo nel dettaglio questi dischetti ecologici: come abbiamo già detto, sono realizzati in morbidissima microfibra. Non lasciano pelucchi e possono essere usati anche sulle aree più sensibili del viso, come gli occhi. Sono super efficaci nel rimuovere ogni traccia di trucco, soprattutto se abbinati ad una buona acqua micellare: anche il make up più ostinato (come quello waterproof) cederà davanti agli eco pads di Garnier, senza bisogno di strofinare eccessivamente – e quindi senza irritare la pelle più delicata del viso.

L’importante è, naturalmente, prendersi cura dei dischetti in modo che durino davvero a lungo: basta risciacquarli a mano con acqua e sapone dopo ogni utilizzo, lasciandoli asciugare bene prima di riporli nell’armadietto. E una volta a settimana possiamo metterli in lavatrice, lavandoli con un ciclo delicato ad una temperatura massima di 30°C. Se trattati in questo modo, gli eco pad possono durare fino a 1000 lavaggi: pensate al notevole risparmio in termini di dischetti usa e getta, che per quanto economici hanno comunque un costo.

La confezione disponibile anche su Amazon contiene 3 eco pad riutilizzabili in microfibra, adatti anche alle pelli più sensibili. E costa appena 5,99 euro: è un’ottima idea per fare del bene alla nostra pelle e anche all’ambiente, dicendo finalmente addio ai dischetti usa e getta che inquinano moltissimo. Insomma, un piccolo investimento che vale davvero la pena fare. Parola di Drew Barrymore.

