Dischetti struccanti lavabili: cosa sono e dove comprarli

La bellezza passa anche per il trucco e il parrucco, ma soprattutto per la cura della nostra pelle che include una serie di rituali di benessere che eseguiamo dalla mattina alla sera. E se vi dicessimo che oggi abbiamo dei nuovi alleati per semplificare tutto questo e per dare anche una mano all’ambiente? Sono economici, eco friendly e resistenti, sono i dischetti struccanti lavabili. Li avete mai utilizzati?

Cosa sono i dischetti struccanti lavabili e come si usano?

Avete presente quei dischetti in cotone che utilizziamo tutti i giorni per struccarci, piuttosto che per detergere il viso o applicare il tonico quotidiano? Quelli che non bastano mai soprattutto quando dobbiamo rimuovere un make up più marcato o quello waterproof. Ecco proprio quelli ora possono essere sostituiti definitivamente dai dischetti struccanti lavabili.

Una soluzione ecologica e sostenibile, ma anche economica e molto efficace, che ci permette di eseguire le stesse operazioni con il minimo spreco di risorse. Questi dischetti, infatti, possono essere riutilizzati più volte: basta lavarli e tornano come nuovi.

Insomma, una vera e propria rivoluzione beauty e green che ci permette di risparmiare e di fare qualcosa di concreto per l’ambiente.

Dove comprare i dischetti struccanti lavabili

Per fortuna negli ultimi tempi i dischetti struccanti lavabili sono diventati sempre più popolari e di conseguenza facilmente reperibili anche online. Su Amazon, per esempio ci sono diverse proposte interessanti che si adattano a tutte le esigenze e che possono essere acquistate con un semplice click. Ecco le nostre preferite.

I dischetti struccanti lavabili Greenzla sono in cima alla nostra lista e probabilmente anche in quella dei compratori dato che hanno una recensione media di 4,5 stelle su 5. La confezione contiene 18 dischetti riutilizzabili in cotone di bambù adatti a ogni tipo di pelle, anche le più sensibili, un pratico contenitore riutilizzabile e un sacchetto di cotone per il lavaggio in lavatrice, da utilizzare comodamente per portare i dischetti ovunque, anche in viaggio. I dischetti, che godono della certificazione Climate Pledge Friendly, sono completamente biodegradabili. Li trovate in offerta a 14,99 euro.

Offerta Dischetti struccanti lavabili I dischetti struccanti economici ed ecologici

Nella nostra top 3 ci sono anche i dischetti struccanti lavabili in cotone e bambù di Waabi. La confezione contiene 16 pezzi in totale, tra cui 12 dischetti in cotone morbido, per struccare e detergere e 4 per lo scrub, per una pulizia del viso delicata. Anche in questo caso è incluso un sacchetto in tessuto per il lavaggio.

Dischetti struccanti lavabili in cotone e bambu Per detergere, struccare e rimuovere le impurità del viso tutte le volte che vuoi

Anche i maxi dischetti struccanti della Sinutan entrano nella classifica dei nostri preferiti. Si tratta di dischetti in morbida microfibra dalle dimensioni extra large da utilizzare per detergere il viso e il collo. Basta solo inumidirli con dell’acqua e tamponare il viso per rimuovere fondotinta, eyeliner e mascara. La stessa operazione può essere eseguita anche con un tonico idratante e lenitivo. La confezione contiene due dischetti struccanti di colore bianco e rosa, uno con la trama a nido d’ape per rimuovere il trucco più marcato e uno con fibre lunghe e sottili dedicato alle zone più sensibili del viso come il contorno occhi. Li trovate su Amazon in offerta a 7,99 euro.

Offerta Dischetti struccanti lavabili maxi in microfibra Dischetti riutilizzabili per struccare e detergere il viso e il contorno occhi