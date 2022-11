Dischetti struccanti lavabili: i preferiti di Victoria Beckham sono in vendita su Amazon

Fonte: Getty Images Victoria Beckham rimuove il make up con i dischetti struccanti lavabili

Una donna di talento, determinata e di buon gusto: Victoria Beckham è diventata un’imprenditrice di successo grazie alla creazione di una linea di trucco di lusso, ma nella sua skincare non rinuncia ai prodotti a buon mercato.

Tra i sui preferiti ci sono i dischetti struccanti lavabili Face Halo a poco più di 20 euro (nella confezione da tre) in grado di rimuovere ogni residuo di make up, rispettando l’ambiente.

Offerta Dischetti Face Halo Rimuovono il trucco in profondità e possono essere lavati in lavatrice

I dischetti rimuovono il trucco in profondità

L’ex Posh Spice in diverse interviste e nel podcast “Breaking Beauty” ha rivelato di essere ossessionata da queste salviette Face Halo perché sono morbidissime e possono essere portate ovunque. In casa Beckham non è la sola a utilizzarle, anche Harper, la più piccola dei figli avuti da David segue l’esempio della mamma e li usa ogni volta che deve rimuovere il make up.

I dischetti riutilizzabili Face Halo sono realizzati con fibre finissime (quasi 100 volte più sottili di un capello) che penetrano in profondità nei pori, intrappolano il trucco e lo rimuovono con una semplice passata.

Offerta Dischetti Face Halo Rimuovono il trucco in profondità e possono essere lavati in lavatrice

Non è necessario utilizzare struccanti o prodotti aggressivi, i dischetti sono efficaci semplicemente con l’acqua. Infatti basta bagnare Face Halo e passarlo sul viso una sola volta e il trucco rimane all’interno delle fibre. Nel caso di make up più intenso come quello degli occhi, basta bagnare bene il dischetto con l’acqua, lasciarlo agire per qualche secondo e poi rimuoverlo. Per essere sicura che tutto il make up sia andato via devi solo passare il lato satinato e pulito del dischetto e il risultato sarà sorprendente perché non ci saranno più tracce di trucco. Avrai una pelle più sana, protetta e morbida in pochi secondi.

Le star pazze dei dischetti lavabili

Icona nel campo del beauty Victoria Beckham è sempre attenta alle ultime tendenze e ascolta anche i suggerimenti in materia di cura della pelle. L’imprenditrice britannica, infatti, ha dichiarato che il merito per averle fatto conoscere Face Halo è tutto di Nicola Peltz, moglie del figlio Brooklyn. L’ex Posh Spice ne è rimasta subito entusiasta anche perché il prodotto rispetta la pelle, ma soprattutto è riutilizzabile e quindi sostenibile.

Offerta Dischetti Face Halo Rimuovono il trucco in profondità e possono essere lavati in lavatrice

Ma l’attrice statunitense Nicola Peltz non è l’unica ad essersi innamorata di questi dischetti, anche la cantante Perrie Edwards, star del gruppo britannico Little Mix ne è entusiasta. L’artista ha dichiarato in alcune interviste come il prodotto sia in grado di rimuovere mascara, correttore e fondotinta in modo semplice e veloce. Quello che ha colpito la cantante è la possibilità di metterli in lavatrice una volta tolto il make up e di usarli più volte rispetto alle classiche salviette per il viso. Proprio per questo Perrie ha deciso di condividere il suo segreto di bellezza, tanto da acquistarli anche per la mamma e per la madre del marito Alex Oxlade-Chamberlain.

I dischetti adatti a tutti i tipi di pelle, sono realizzati con materiali non tossici, possono essere puliti e torneranno come nuovi per essere utilizzati tutte le volte che vuoi. Devi solo lavarli con acqua tiepida e sapone, oppure metterli in lavatrice senza ammorbidente: in questo modo eviterai di ridurre l’efficacia delle fibre e anche le tracce del make up verranno via. I dischetti torneranno sempre come nuovi, fino a 200 lavaggi.

Un’ottima maniera per prendersi cura della cute e nello stesso tempo rispettare l’ambiente.

Scopri le migliori offerte su prodotti per la casa e la cucina, pulizia, elettrodomestici, cura della persona e tanto altro. Iscriviti gratis al canale Telegram