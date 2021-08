Doposole illuminante: fai risplendere la tua abbronzatura!

editato in: da

C’è solo una cosa che amiamo più dell’abbronzatura, ed è l’effetto glow sulla pelle dorata, lo stesso che le celebrities sfoggiano durante i red carpet e sotto i riflettori. E quella pelle possiamo averla anche noi con il doposole illuminante. Un prodotto che idrata e rigenera la pelle, preserva l’abbronzatura e la fa risplendere donandogli una nuova e inedita luce.

Doposole illuminante: cos’è e a cosa serve?

Il doposole illuminante rientra ufficialmente nella lista dei nostri “mai più senza”. Si tratta di un alleato di bellezza a tutto tondo da portare sempre con noi e da utilizzare dopo una giornata di sole o in qualsiasi altra occasione in cui desideriamo sfoggiare la nostra pelle dorata.

Creato con formule idratanti, lenitive e rinfrescanti, e arricchito da particelle dorate, il doposole illuminante ci permette di esaltare in maniera stupefacente la nostra abbronzatura. L’effetto glow, infatti, darà maggiore luce ai toni ambrati della pelle rendendola sfavillante.

Doposole illuminante: i migliori prodotti da acquistare online

Ora che sappiamo che il doposole illuminante è il vero must have dell’estate, non ci resta che scoprire i migliori da acquistare online.

Il consiglio è quello di metterlo in valigia e di portarlo in vacanza, o comunque di averlo sempre a portata di mano per donare alla pelle tutta la magia della luce in ogni occasione.

Crema Doposole Illuminante e Vellutata per il Corpo

La consistenza morbida e leggera del doposole composto da olio di mango, burro di cacao, e aloe vera, ci consente di idratare la pelle dopo la lunga esposizione ai raggi UV. L’aggiunta di finissimi glitter, invece, dona alla pelle un effetto glow davvero incredibile.

Crema doposole per il corpo L'olio di mango, il burro di cacao e l'aloe vera idratano e rinfrescano la pelle. I glitter la fanno brillare

Body Bronze Glow

L‘estratto di alghe contenuto nell’inci di questo prodotto, stimola la melanina, accelerando l’abbronzatura e preservandola nel tempo. La presenza delle particelle oro, poi, dona alla pelle dei raffinati e delicati riflessi dorati che la fanno splendere come se fosse un gioiello prezioso.

Crema doposole effetto glow Preparati a brillare come un gioiello prezioso

Olio glitterato per il corpo Monoi di Tahiti

Per chi ama le consistenze oleose, l’olio glitterato per il corpo Monoi di Tahiti si presenta come il migliore alleato dell’estate. Si tratta di un vero e proprio elisir di bellezza dalla fragranza straordinaria per corpo e per capelli realizzato con Monoi di Thaiti proveniente direttamente dalla Polinesia Francese.

Offerta Olio glietterato Monoi di Tahiti I colori e i profumi della Polinesia Francese sulla tua pelle

Olio Secco Idratante Con Effetto Brillante

Questo doposole illuminante, nella formulazione oleosa, fa brillare l’abbronzatura di luce propria con un effetto shimmer incredibile. Può essere utilizzato sia per il visto che per il corpo.

Olio secco idratante e illuminante Fai risplendere la tua abbronzatura con uno sfavillante effetto shimmer

Nuxe Huile Prodigieuse Or

Il celebre olio prodigioso di Nuxe, conosciuto per le sue proprietà idratanti e antiossidanti, si arricchisce della preziosità dell’oro. Con questa nuova formulazione, infatti, l’abbronzatura risplende grazie alle particelle dorate contenute nella formulazione.

Offerta L'olio prodigioso che stavi aspettando L'olio prodigioso di Nuxe si arricchisce di particelle dorate per far brillare la tua pelle