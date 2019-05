Tradimento, cosa accade se l’amante è amico del partner

editato in: da

Cosa accade se l’amante è l’amico del partner? Esistono diverse facce del tradimento e quella con l’amico della coppia è senza dubbio il più difficile da affrontare.

Si tratta di una situazione che non è così rara come si pensa e che può portare a conseguenze molto gravi, per chi subisce il tradimento, ma anche per chi lo compie. In questi casi infatti ci si sente traditi due volte: sia dalla persona che si ama che dalla persona con cui si aveva un rapporto d’amicizia. Perché accade tutto questo? Secondo gli psicologi alla base di un tradimento c’è prima di tutto una spaccatura nella coppia e una profonda insoddisfazione.

Se il partner non ci dà quello di cui abbiamo bisogno prima o poi saremo spinti a cercarlo lontano dalle mura di casa. L’attenzione però non si sposta verso persone conosciute, ma, il più delle volte, verso qualcuno che conosciamo e apprezziamo.

Quando si è in coppia – soprattutto da molto tempo – si tende a condividere insieme le ore di libertà. Il venerdì sera si organizzano uscite con gli amici, il sabato il cinema, l’aperitivo oppure una cena a casa. Con il passare degli anni le vite dei partner si fondono e le amicizie iniziano a divenire condivise.

L’amico di lui o l’amica di lei, diventa non più un estraneo, ma qualcuno che si conosce bene e con cui ci si può confrontare e confidare. A poco a poco dunque si inizia a creare un legame con l’altra persona e a cogliere nell’amico del partner aspetti che ci piacciono e che magari mancano alla persona che abbiamo accanto.

Ma non è finita qui, perché per molti il tradimento con un amico del partner rappresenta una forma di punizione verso chi viene considerato manchevole di qualcosa. In questo caso colpirlo nell’affetto più caro – quello dell’amicizia – rappresenta una sorta di vendetta emotiva. Infine non dobbiamo tralasciare il fascino che per molti riveste il miglior amico del fidanzato/a, considerato off limits e proprio per questo ancora più intrigante.