Perché gli uomini sono attratti dai trans

Basta dare un’occhiata a un sito di incontri qualunque per renderti conto di quanti annunci abbiano come protagoniste prostitute transessuali.

Sono circa 50mila i trans presenti e operanti sul nostro territorio, per un giro d’affari che si aggira sui 50 milioni di euro al mese. Un business vero e proprio che non conosce crisi!

Perché gli uomini vanno a trans

Il trans racchiude in sé quanto di più sensuale un uomo possa trovare in una donna, pur conservando ben evidente il suo lato maschile.

Andare a letto con un trans, per molti uomini, equivale a un atto liberatorio, poiché permette di soddisfare le proprie pulsioni omosessuali – perché di fatto siamo tutti un po’ bisessuali – senza mettere in discussione la propria eterosessualità.

Senza contare che un uomo sa sicuramente come soddisfare sessualmente un altro uomo. I clienti abituali della categoria raccontano, infatti, di rapporti orali meravigliosi, come non ne hanno mai avuti con una donna.

Chi sono gli uomini che vanno a trans

Sono molti gli uomini che sono attratti dai trans ma non tutti decidono di concretizzare questa fantasia. Quel che è certo è che chi lo fa una volta, in genere, non riesce più a farne a meno.

In genere, il cliente di prostitute transessuali è benestante, un uomo d’affari, un manager in carriera, sposato e con una vita all’apparenza regolare. Tanta normalità e intransigenza spinge inevitabilmente a comportamenti moralmente discutibili. Con questo non voglio dire che chi va a trans sia amorale – anzi… – ma spesso in questi casi la trasgressione la fa da padrona.

Ci sono poi anche donne o coppie che frequentano abitualmente trans, perché, ebbene sì, anche noi femminucce siamo attratte da questo mix esplosivo tra sensualità femminile e virilità maschile.

Il sesso è parte integrante della tua vita e poco importa come decidi di viverlo e con chi: se ti fa stare bene, fallo, senza ripensamenti o pentimenti.