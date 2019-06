Monotonia a letto: come superarla e riaccendere la coppia

editato in: da

Passione alle stelle e acrobazie tra le lenzuola, molto spesso, tendono a lasciare il passo a routine e monotonia.

Dal momento che il sesso è fondamentale per la qualità del rapporto di coppia, mettere in atto qualche accorgimento per risolvere la situazione non fa certo male!

Il primo consiglio da ricordare al proposito riguarda l’importanza dei preliminari. Le coccole prima del rapporto sessuale sono fondamentali per cementare la coesione emotiva e la complicità tra i partner.

Fondamentale è pure ricordare che, in diversi casi, la monotonia a letto è legata agli spazi. Per sconfiggerla, si può provare a lasciarsi andare alla passione in un luogo diverso dal solito.

Se all’inizio della relazione si aveva l’abitudine di fare sesso in auto, nessuno vieta di tornare a dare spazio a momenti hot sui sedili del proprio mezzo!

Ottimi alleati della lotta contro la monotonia a letto sono anche i massaggi. Per renderli davvero speciali, è bene lasciarsi prendere dalla creatività e, per esempio, “uscire” dalla camera matrimoniale e trovare una location alternativa, magari la cucina.

Anche l’effetto sorpresa è molto utile per ravvivare la sessualità di coppia. Un capo intimo diverso dal solito può rappresentare la giusta soluzione per farlo impazzire e per aggiungere pepe all’intimità!

Se si hanno figli, è bene organizzare ogni tanto una fuga a due. Quando da partner si diventa anche genitori, spesso la sessualità ne risente sia dal punto di vista della quantità, sia per quanto riguarda la qualità.

Per evitare che la monotonia prenda il sopravvento, è quindi consigliabile ritagliarsi degli spazi solo per la coppia.

Allontanarsi un po’ dalla routine quotidiana e rallentare i ritmi può aiutare molto a riaccendere il fuoco della passione!

A casa (ma anche durante un week end da soli lontani da tutti), si possono poi stuzzicare le fantasie con qualche video hot e, perché no, acquistare dei sex toys.

Non bisogna infatti dimenticare che il sesso rimane sempre un momento di divertimento e di piacere condiviso.

Per viverlo in maniera più intensa e lontana dalla noia si possono trovare occasioni anche durante le giornate lavorative ordinarie, aprendo la strada ai momenti di intimità tra le lenzuola tramite l’invio di foto sexy al proprio partner.