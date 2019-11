Come fare per sedurre un uomo

editato in: da

Non è facile stilare un elenco delle strategie più efficaci per sedurre un uomo, proprio perché quello che può apparire più intrigante per una persona, può non esserlo per un’altra. Tuttavia, ci sono atteggiamenti e dettagli di stile notoriamente apprezzati dalla maggior parte dei maschietti.

Prima di esporteli, vogliamo, però, fare una premessa doverosa. Prima di “partire all’attacco”, i predatori studiano le vittime designate, per muoversi solo quando sono certi di andare a colpo sicuro. Fuori metafora, entra in sintonia con lui cercando di intuire le sue debolezze, per sfruttarle infine a tuo favore.

Abbigliamento sexy

Non c’è uomo che non gradisca un tacco 12, non necessariamente accompagnato a una gonna inguinale – meglio non scadere nella volgarità; ben venga ad esempio l’abbinamento jeans e camicetta, che lasci intravedere – senza esibirli eccessivamente – i seni.

Cerca comunque di scegliere un outfit che valorizzi le tue forme e se guardandoti allo specchio proprio non ti convinci, fatti consigliare da un’amica fidata.

Non trascurare l’intimo, un dettaglio non fondamentale ma che, arrivata al dunque, potrebbe farti guadagnare dei punti in più.

La cura del corpo

Donna baffuta sempre piaciuta? Ma anche no! Una tappa dall’estetista è d’obbligo, anche se è inverno: il letargo lasciamolo agli animali.

Un tocco di make up non guasta mai, ma non trasformarti in Moira Orfei, per carità!

Lo sguardo

Si dice che gli occhi siano lo specchio dell’anima e a ragione, perché sono lo strumento migliore per comunicare e suscitare emozioni in chi ti sta di fronte.

Del resto, le più grandi passioni sono nate sempre da uno sguardo, ce lo insegnano la letteratura e i film.

Le mani

Mani curate, lisce, morbide e con unghie perfette sono il tuo biglietto da visita, a maggior ragione durante un corteggiamento.

Ma non è solo il loro aspetto a dominare la scena, a nulla vale una manicure del migliore nail guru, se poi non sai muoverle nel modo giusto. Sii sensuale, delicata, usale per sfiorarlo o accarezzarlo.

La comunicazione verbale

La complicità che si viene a creare tra un uomo e una donna spesso scaturisce a prescindere dall’aspetto fisico. Se riesci a entrare in contatto con lui attraverso il dialogo, incuriosendolo, creerai un’affinità a cui lui non saprà resistere.

Questo non significa mentire, anzi sii sempre te stessa, perché prima o poi tutti i nodi vengono al pettine.

La comunicazione scritta

Ai tempi di Messenger e WhatsApp, la scrittura è uno strumento di conquista da non trascurare. Non dare mai per scontato le potenzialità di quanto puoi esprimere con una tastiera. Parole, punteggiatura ed emoticon sono armi di seduzione impareggiabili, se ben utilizzate.

Concludiamo con una raccomandazione: sii spontanea, non sminuirti mai e non scendere a compromessi per nessuno, fosse anche colui che reputi essere l’uomo della tua vita. Vivi la fase del corteggiamento come un gioco piacevole e mai come una costrizione.

E se lui non reagisce come vorresti, volta pagina, da qualche parte troverai chi saprà cogliere ed apprezzare i tuoi sforzi.