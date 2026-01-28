Virus Nipah, cosa sappiamo dell’infezione, come si trasmette, cosa provoca

L'infezione da virus Nipah è potenzialmente molto grave e può portare alla morte: come si trasmette e quali sono i sintomi

123RF Virus Nipah

Arriva dall’India l’ultimo richiamo all’attenzione nei confronti di malattie virali. Sarebbero stati registrati alcuni casi, ed ovviamente si parla dei rischi per tutto il mondo. Al momento, comunque, la soglia di preoccupazione è limitata, sia per il contenimento locale sia per la messa in atto da parte delle autorità indiane delle strategie di controllo. Conoscere la malattia, comunque, è importante. Ecco di cosa si tratta.

Caratteristiche del virus Nipah e come si trasmette

Come riportano molte fonti scientifiche e sanitarie, stiamo parlando di una zoonosi. Cosa significa? Il termine indica che l’infezione può essere trasmessa direttamente dagli animali all’uomo. Va comunque detto che l’infezione, conosciuta solo di recente, può anche trasmettersi con alimenti contagiati o attraverso essere umani.

Sostanzialmente si tratta di un virus noto da poco. Pensate che il ceppo, che fa parte della famiglia del Paramyxovirus, è stato riconosciuto alla fine degli anni 90 del secolo scorso in occasione di un’epidemia legata al contatto tra persone e suini in Malesia e Singapore. In quel caso, va detto, c’ è stata una serie di casi senza che si sia registrata una trasmissione interumana, che si è invece osservata, sia pure se molto limitata, in occasione di successive microepidemie in India e Bangladesh.

Oggi si sa che l’uomo può contrarre il virus sostanzialmente attraverso il serbatoio animale di questo ceppo virale, ovvero i pipistrelli della frutta, molto comuni in Asia Meridionale. Non bisogna però dimenticare che il contatto diretto anche con maiali oltre che con pipistrelli e il consumo alimenti contaminati da liquidi biologici di pipistrelli infetti può creare problemi.

Come si manifesta e come si cura l’infezione da virus Nipah

Sostanzialmente, l’incubazione dell’infezione varia da 4 giorni a due settimane, ma sono stati osservati casi in cui questo periodo si è protratto anche per un mese e mezzo. Non si sa peraltro quanto e quando una persona sia potenzialmente infettante, anche se si sospetta che durante l’incubazione esista la possibilità di trasmettere il virus Nipah.

Sul fronte dei disturbi, a volte l’infezione può essere del tutto asintomatica, in altri casi può dare disturbi lievi, in altri ancora portare a morte per encefalite. Va detto che la malattia è potenzialmente molto grave, con un tasso di mortalità elevato stando a quanto osservato nelle epidemie già osservate.

In termini generali all’inizio si può avere fortissimo mal di testa con febbre, dolori muscolari, vomito e mal di gola. Sono però in segni neurologici a preoccupare, visto che si può andare verso uno stato di coma in poche ore, passando attraverso vertigini e sonnolenza inspiegabile. L’infezione può anche determinare polmoniti con difficoltà respiratorie serie.

La diagnosi di infezione acuta si basa principalmente sul rilevamento del virus nel sangue e nei campioni di liquido cerebrospinale per l’interessamento neurologico. Sul fronte delle cure, non essendoci farmaci mirati, si punta soprattutto a gestire i sintomi e controllare le complicanze, specie se a carico del sistema nervoso centrale e delle vie respiratorie.