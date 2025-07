Malattia di Crohn e colite ulcerosa: quando sospettarle e come comportarsi

Laureato in medicina e Chirurgia ha da subito abbracciato la sfida della divulgazione scientifica: raccontare la scienza e la salute è la sua passione. Ha collaborato e ancora scrive per diverse testate, on e offline.

Le MICI (Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali) sono caratterizzate da una infiammazione cronica della parete intestinale che provoca diarrea, dolore, debolezza e perdita di peso.

Queste patologie colpiscono in Italia oltre 250.000 persone, con un’incidenza in costante aumento, e hanno un esordio soprattutto in età giovanile, tra i 15 e i 40 anni.

Assieme a Massimo Claudio Fantini, Ordinario di Gastroenterologia, Università di Cagliari e Direttore della Struttura Complessa di Gastroenterologia, AOU, Cagliari, cerchiamo di capire quali sono i segni e i sintomi che debbono mettere in guardia, i controlli da fare e il percorso di cure.

La colite ulcerosa coinvolge il colon e causa lo sviluppo di ulcere della mucosa, lo strato più superficiale della parete intestinale, provocando sintomi debilitanti come dolore addominale, urgenza evacuativa, sanguinamento rettale e affaticamento cronico, compromettendo gravemente la qualità della vita dei pazienti.

Nella malattia di Crohn invece l’infiammazione coinvolge tutto lo spessore della parete intestinale e provoca la formazione di ferite profonde, provocando diarrea e dolore più frequentemente nella parte inferiore destra dell’addome. Queste malattie non hanno solo un impatto fisico ma generano un peso psicologico e sociale significativo, troppo spesso sottovalutato.

