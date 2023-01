Perdita di capelli, i tipi di alopecia che colpiscono le donne. Parla l’esperto

Laureato in medicina e Chirurgia ha da subito abbracciato la sfida della divulgazione scientifica: raccontare la scienza e la salute è la sua passione. Ha collaborato e ancora scrive per diverse testate, on e offline.

Fonte: 123RF I tipi di alopecia che colpiscono le donne

L’alopecia, ossia la progressiva perdita di capelli, è diffusa anche tra le donne e si pensa che poco più del 10% della popolazione femminile deve fare i conti con questa situazione.

Alopecia nelle donne, perché compare in menopausa (e non solo)

Va detto che la maggior parte dei casi riguarda l’alopecia androgenetica, cioè la forma che interessa gli uomini. Nelle donne però la perdita dei capelli ha un impatto psicologico certamente più elevato rispetto al genere maschile. Il fenomeno nelle donne può colpire in fasi differenti della vita, ma il quadro diventa più frequente con la menopausa.

La comparsa dell’alopecia è dovuta all’ipersensibilità e all’equilibrio ormonale, in particolare alla variazione del livello degli estrogeni, oltre che degli ormoni androgeni. La calvizie femminile sopraggiunge soprattutto durante la menopausa perché si abbassa il livello degli estrogeni. Ma l’alopecie si può manifestare in altre fasi in cui ci sono degli sbalzi ormonali, come l’adolescenza, la gravidanza o il parto.

Assieme allo specialista, in questo caso il dermatologo, si può trovare caso per caso un approccio terapeutico adeguato. Questo vale anche quando si tratta di alopecia areata che comporta la perdita dei capelli a chiazze, o singole o multiple. Il quadro è comune in età pediatrica ma può colpire anche gli adulti. Ed è una reazione di tipo autoimmunitario. Ad oggi ci sono diverse terapie per questa forma di alopecia ma loro efficacia non è del tutto soddisfacente.

Alopecia nelle donne, quando non c’entrano gli ormoni

Per le donne la perdita dei capelli può avvenire per altri fattori. Per esempio nel caso della alopecia traumatica, la perdita di capelli può essere provocata dall’abitudine di pettinare o trattare i capelli in maniere particolarmente traumatica.

Vi è anche l’alopecia da chemioterapici, ossia la perdita dei capelli a seguito delle terapie antitumorali. Questa può creare problemi fisici e psicologici. Nella maggior parte dei casi questa forma di alopecia è solo transitoria ed esistono terapie per facilitare la ricrescita dei capelli.

