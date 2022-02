Giomi Next al fianco dei più fragili: dalle RSA agli appartamenti assistiti

Ambienti dotati di ogni comfort, terapie e cure di alto livello e servizi di assistenza alla persona: questo è ciò che Giomi Next, società del gruppo Giomi, si propone di offrire a tutti coloro che scelgono di affidarsi alle strutture realizzate e gestite dal gruppo. Si pone, così, al fianco di anziani e disabili, mettendo al loro servizio una lunga esperienza nel campo medicale con soluzioni di diverso tipo che vanno incontro a qualsiasi esigenza.

Giomi Next: un’esperienza ventennale al fianco dei più fragili

Giomi Next è nata nel 2002, ereditando tutta l’esperienza ventennale maturata dal gruppo Giomi S.p.A. nel settore sanitario. Si tratta di una società sorta con lo scopo di fornire servizi d’assistenza, terapie, cure e strutture a tutti coloro che ne hanno necessità attraverso la gestione di RSA (Residenze Sanitarie per Anziani), Case di riposo, appartamenti assistiti, centri di riabilitazione, centri polispecialistici, assistenza domiciliari e centri di dialisi.

Un’esperienza positiva, che ha incontrato il successo in Italia e si è diffusa anche in Europa. Nel 2011 la Giomi Next, infatti, si è internazionalizzata fondando la Giomi Deutschland GmbH, una società tedesca per la gestione di RSA, appartamenti assistiti, cure domiciliari e servizi per gli anziani.

Le strutture presenti sul territorio italiano gestite da Giomi Next sono quattordici e sono concentrate nel territorio laziale. In Germania, invece, sono presenti una residenza sanitaria per anziani ad Amburgo ed una a Berlino. Tutte sono accumunate dall’obiettivo di offrire agli ospiti il massimo comfort e l’attenzione al loro benessere.

Giomi Next: tutti i servizi offerti

Giomi Next gestisce Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.). Si tratta di strutture che offrono ospitalità alle persone non autosufficienti quando, per qualsiasi motivo, viene meno l’assistenza familiare o quando diventa impossibile l’assistenza domiciliare. Non offre solo cure mediche e il trattamento delle malattie, ma ci si occupa di tutte le problematiche relative alle persone anziane e al loro benessere psico-sociale con interazioni e stimoli per evitare un allontanamento psicologico dalla vita che aggraverebbe anche le condizioni fisiche.

Le case di riposo di Giomi Next hanno, invece, un’accoglienza tipicamente alberghiera destinata a persone anziane autosufficienti e non, per brevi o lunghi periodi di tempo. Per supportare la vita sociale degli ospiti, vengono spesso organizzate attività ricreative, momenti dedicati alla socialità ed eventi culturali. L’obiettivo, in questo caso, è quello di assistere gli anziani, sollecitando però sempre la loro autonomia.

Gli appartamenti assistiti sono delle vere e proprie residenze private, in cui è garantito il massimo livello di privacy e autonomia. Presentano, però, dei servizi simili a quelli alberghieri e garantiscono una costante assistenza. Le soluzioni offerte da Giomi Next sono inoltre pensate anche per le persone pienamente autosufficienti, che vogliono vivere in un contesto sicuro e protetto.

Non solo case di riposo, residenze sanitarie assistenziali e appartamenti assistiti. Giomi Next ha previsto anche l’erogazione di servizi di Assistenza Domiciliare Integrata, con lo scopo di sostenere, con percorsi individuali basati sui bisogni e sulle esigenze del singolo, coloro che ne hanno bisogno di prestazioni erogate a domicilio.

Giomi Next si occupa anche della gestione di centri riabilitativi. Qui ci si prende cura di soggetti disabili, sin dall’infanzia, con l’obiettivo di far raggiungere loro un alto livello di indipendenza fisica, psichica e sociale. Sulla stessa scia, sono stati realizzati anche i centri polispecialistici, che offrono ai pazienti prestazioni altamente specializzate nel campo della riabilitazione. Tutte le strutture gestite dal gruppo, dispongono di apparecchiature innovative, utili per offrire la possibilità di un recupero veloce. Presenti, infine, anche Centri Dialisi che erogano i trattamenti necessari ai pazienti affetti da insufficienza renale in fase uremica, tenendo sotto controllo lo stato di salute generale.

Giomi Next ha quindi previsto una vasta gamma di soluzioni con l’obiettivo di raggiungere il massimo benessere fisico, psicologico e sociale di ogni assistito. Per avere maggiori informazioni sui servizi offerti si può visitare il sito ufficiale di Giomi.

