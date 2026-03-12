Felicità di coppia, assapora il gusto delle cose belle e degustane il ricordo

Vuoi una relazione più serena e senza ansia? Devi rallentare i tempi col tuo partner e condividere esperienze e ricordi positivi: lo studio

123RF Felicità di coppia, cosa dice la scienza

Si parla spesso di ricette per la felicità di coppia. Detto che non esiste una soluzione uguale per tutti, sul fronte scientifico arriva ora una ricerca che certo propone una soluzione semplice ed al contempo piacevole.

La sintesi finale dei vari ingredienti è questa: le coppie che scelgono di rallentare intenzionalmente i tempi della loro relazione, senza eccedere con ansia e stress, potrebbero costruire una sorta di “scudo” protettivo per il rapporto a due. A dirlo è una ricerca condotta da esperti dell’Università dell’Illinois Urbana Champaign, pubblicata su Contemporary Family Therapy.

Piacere da degustare, anche nel ricordo

Lo studio mostra che i partner capaci di assaporare regolarmente le esperienze condivise –un ricordo caro, una cena insieme o l’attesa condivisa di qualcosa di emozionante – presentano una maggiore soddisfazione relazionale, una minor conflittualità ed una maggiore fiducia nel futuro.

Avere queste abitudini ed essere in grado di assaporare aspetti diversi della vita a due potrebbe aiuta anche a proteggere la relazione quando si è sotto stress colpisce. Stando allo studio infatti le coppie che si fermano intenzionalmente ad apprezzare le esperienze piacevoli che condividono tendono ad essere più soddisfatte delle loro relazioni, a litigare meno e ad avere più fiducia che la loro relazione durerà.

La ricerca ha coinvolto 589 adulti provenienti da tutti gli Stati Uniti che hanno compilato un sondaggio online. Il questionario ha misurato la frequenza con cui loro e i loro partner apprezzavano intenzionalmente le esperienze positive nella loro relazione. I ricercatori hanno utilizzato una scala adattata dal Savoring Beliefs Inventory, ampiamente utilizzato, che valuta il modo in cui gli individui assaporano i momenti positivi.

Inoltre i partecipanti hanno anche risposto a domande sul loro livello di soddisfazione nei confronti del coniuge o del partner, sul livello di conflitto che hanno sperimentato nella comunicazione e sulla loro fiducia nella durata della relazione.

Infine il sondaggio ha valutato anche lo stress. I partecipanti hanno riferito con quale frequenza, durante il mese precedente, si sono sentiti in controllo delle proprie responsabilità o, al contrario, sopraffatti da ciò che dovevano gestire, la qualità di vita complessiva, il benessere e il disagio psicologico.

Dei 589 intervistati, oltre l’85% era sposato, circa il 10% era fidanzato e il 4% aveva una relazione stabile. I loro partner non hanno partecipato al sondaggio. Nel complesso, i partecipanti hanno riportato livelli relativamente elevati di capacità di “assaporare” le emozioni, sia da soli che in coppia, con livelli di stress generalmente bassi.

Impegno per il benessere

“Il “savoring” (quindi la capacità di saper cogliere e ricordare i momenti positivi facendone tesoro nel ricordo) di coppia apporta i maggiori benefici alle relazioni sentimentali, oltre a benefici secondari per la salute e il benessere degli individui – è il commento di Noah Larsen, primo autore dello studio, in una nota dell’ateneo. In particolare, le persone che si dedicavano più spesso a questo riassaporare il ricordo a due con i propri partner hanno riportato meno conflitti, maggiore soddisfazione nella relazione e maggiore fiducia nel futuro insieme”.

L’effetto protettivo è stato particolarmente evidente tra le coppie che affrontavano un livello di stress più elevato. Il che pare dimostrare una sorta di funzione “cuscinetto” del savoring, con conseguente maggior fiducia nella relazione e la salute mentale. I ricercatori hanno osservato che concentrarsi intenzionalmente su esperienze positive condivise può essere una strategia pratica per mantenere o rafforzare una relazione.

Insomma: trovare del tempo, anche solo una volta a settimana, per rallentare, essere presenti con il partner e parlare di esperienze positive nella vostra relazione o concentrarvi su qualcosa che piace a entrambi può davvero giovare alla coppia. Il tutto, quindi, passa attraverso il piacere di “assaporare” più volte la sensazione di piacere provata. E si può ottenere solo rallentando, per prendere consapevolezza e concentrarsi sulle esperienze positive, in una sorta di percorso nel tempo: ricordiamo un’esperienza passata, ci concentriamo sul momento presente e/o guardiamo avanti a quello che ci aspetta nel futuro.