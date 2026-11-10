Emicrania, cure oltre i farmaci: a chi servono davvero la mindfulness e la CBT

Terapia cognitivo comportamentale e mindfulness per curare l'emicrania oltre i farmaci: come funzionano e quali sono i risultati

Laureato in medicina e Chirurgia ha da subito abbracciato la sfida della divulgazione scientifica: raccontare la scienza e la salute è la sua passione. Ha collaborato e ancora scrive per diverse testate, on e offline.

123RF Emicrania, come ridurre il dolore

La terapia cognitivo-comportamentale, insieme a mindfulness, rilassamento e biofeedback, può affiancare i farmaci nella gestione dell’emicrania, aiutando i pazienti a comprendere e affrontare il dolore.

Studi internazionali associano la CBT a meno attacchi e a benefici che possono durare anni, ma il trattamento va scelto con lo specialista.

In Italia l’accesso a queste tecniche è ancora limitato; gli esperti chiedono servizi più diffusi e un approccio multidisciplinare alla malattia.

Mentre la ricerca mette a disposizione terapie sempre più efficaci per chi soffre di emicrania, si fanno strada approcci di supporto, non farmacologici e comunque complementari, in grado di aiutare chi soffre. Volete un esempio? Pensate alla terapia cognitivo-comportamentale o CBT, altresì definibile con parole più facile, come rilassamento o mindfulness.

Sul tema si aggiungono interessanti novità scientifiche, come confermano gli esperti che hanno partecipato al Congresso Nazionale della Società Italiana per lo Studio delle Cefalee – SISC tenutosi a Lecce.

Quando e a chi sono utili le terapie cognitivo-comportamentali

“Metodi come la terapia cognitivo comportamentale supportano il paziente nel suo percorso per la gestione del dolore, rendendolo più consapevole della condizione di malattia e meno passivo -spiega Licia Grazzi dell’Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano, Headache Center -. Oggi questa tecnica, come anche rilassamento, biofeedback, mindfulness, è approvata anche dalla American Academy of Neurology”.

Diverse ricerche, peraltro, ne chiariscono l’utilità, ovviamente in casi selezionati e sotto il controllo dello specialista. Fra gli studi già esistenti, quello che ha dato la base più solida e un impulso alle ricerche su questo approccio terapeutico, è una review sui risultati della terapia cognitivo comportamentale sui pazienti con emicrania cronica condotta presso la Lithuanian University of Health Sciences di Kaunas e pubblicata dalla rivista scientifica Medicina.

Prendendo in esame 11 lavori scientifici selezionati, sette dei quali condotti negli Stati Uniti e altri quattro nel Regno Unito, Germania, Iran e Italia, ha evidenziato sia una riduzione degli attacchi sia un abbassamento drastico del punteggio MIDAS (Migraine Disability Assessment), un indicatore standardizzato che misura i giorni di scuola, lavoro o vita sociale persi a causa dell’emicrania.

Altri dati sono emersi in seguito: una riduzione degli attacchi dal 35 al 55% è stata riportata da studi russi e coreani. Sembra inoltre che gli effetti non svaniscano nel tempo come quelli dei farmaci quando se ne interrompe la assunzione, ma una volta appresa la tecnica i benefici della CBT si mantengano stabili nel tempo, con miglioramenti documentati (secondo uno studio coreano) da 2 a 5 anni dopo la fine delle sedute.

Come si propone

“La terapia cognitivo-comportamentale contro l’emicrania consiste sedute di psicoterapia condotte secondo tecniche specifiche, articolate in un protocollo strutturato – commenta Marina De Tommaso, Presidente della Società Italiana per lo Studio delle Cefalee, Ordinario di Neurologia all’università di Bari – focalizzato sul sintomo e a breve termine, solitamente tra le 8 e le 12 sedute-. L’obiettivo è modificare il modo in cui il cervello reagisce allo stress e al dolore, riducendo l’iperattivazione del sistema nervoso”.

Il protocollo si basa su quattro pilastri. Il primo è la ristrutturazione cognitiva, cioè lavorare sui pensieri catastrofici e gestire l’ansia. Il secondo è la gestione comportamentale che consiste nel modificare le abitudini (sonno, energie etc) anche con il diario delle cefalee ragionato. Il terzo è l’uso di tecniche di rilassamento per ridurre l’attivazione del sistema simpatico. Il quarto sono i metodi da attuare durante le crisi per spostare l’attenzione dal dolore e evitare la rabbia.

Risposte da migliorare

“Un approccio multidisciplinare contro l’emicrania è sempre utile al paziente, sia in prevenzione che in terapia – ricorda la Grazzi -. Purtroppo In Italia, specie per quanto riguarda la terapia cognitivo-comportamentale e le tecniche di mindulness e biofeedback, non siamo del tutto preparati e attrezzati. Ci stiamo lavorando, cercando di allineare le esperienze e gli expertise dei Centri cefalee, per poter offrire anche questi servizi a tutti pazienti. È un approccio molto promettente.

Implementando i servizi on line, possiamo espandere queste modalità di terapia anche per pazienti che afferiscono ai Centri che non hanno questo tipo di servizio. Sia in Europa che negli Stati Uniti ci si sta rendendo conto che spesso i farmaci, seppur eccellenti per la prevenzione della emicrania, non sono sempre sufficienti. Sappiamo che l’emicrania è un fenomeno complesso che risponde ad un modello biopsicosociale in cui gli aspetti biologici della malattia sono strettamente connessi ad aspetti di tipo psicoemotivo e sociale”.