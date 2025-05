Vittoria di Svezia con tiara e tulle incanta al gala. Ma la Principessa più bella non si presenta

Vittoria di Svezia incanta al gala di Stato, la Regina osa con le sneaker, la Principessa Madeleine indossa la tiara più stravagante e Sofia non si presenta

Madeleine e Carlo Filippo di Svezia

Vittoria di Svezia ha incantato mentre sfilava al braccio di suo marito Daniel per raggiungere la sala del banchetto di Stato che si è tenuto nel Palazzo Reale di Stoccolma in onore della Presidente dell’Islanda, Halla Tómasdóttir. Il gala è stato un tripudio di abiti da sera, tulle, glitter, gioielli fantastici, tiare antiche. Anche se la Regina Silvia è stata costretta a indossare le sneaker e la Principessa più bella era assente.

Vittoria di Svezia con l’abito di tulle alla cena di Stato a Palazzo

Vittoria di Svezia, Principessa ereditaria, ha letteralmente brillato al banchetto di Stato che i Reali hanno offerto alla loro ospite, la Presidente islandese Halla Tómasdóttir, in visita ufficiale per tre giorni, insieme al marito.

Vittoria si è presentata con suo marito, il Principe Daniel al gala che si è tenuto nel Palazzo Reale di Stoccolma dove la cena è stata servita nella Galleria Carlo XI. La Principessa ha indossato per l’occasione un magnifico abito, firmato Frida Jonsvens Couture. Si tratta di un vestito in tulle bianco, a mezze maniche, con gonna ampia in stile Degas, impreziosito da ricami colorati che formano un tripudio floreale, mentre il décolleté è elegantemente coperto da una garza trasparente.

Fonte: IPA

L’abito non è una novità del guardaroba di Vittoria, infatti lo ha indossato già nel 2022 in occasione della festa dei 18 anni della Principessa Ingrid Alexandra di Norvegia.

Al banchetto di Stato, la Principessa ha abbinato il suo abito da sera con la tiara Kokoshnik, impreziosita da acquamarina. Da notare anche la sua manicure rossa.

Fonte: IPA

Madeleine di Svezia debutta con la tiara antica

Il tema scelto per il diadema del banchetto di Stato è la tiara Margherita di Connaught. La Principessa Madeleine ha indossato per la prima volta quella con rubini rossi, un vero e proprio cimelio di famiglia, che ha abbinato a un abito fucsia senza spalline di Angel Sanchez con la pochette Jimmy Choo, l’anello Vanbruun e il bracciale Cartier.

Fonte: IPA

L’assenza di Sofia di Svezia

Madeleine di Svezia ha fatto da accompagnatrice a suo fratello Carlo Filippo al gala. Infatti, la moglie del Principe, Sofia, non era presente al banchetto di Stato. Il Principe si è dunque dovuto accontentare della sorella.

La sua assenza è più che giustificata. Infatti, è da poco diventata mamma della sua quarta bambina, Ines, nata lo scorso 7 febbraio e battezzata da pochi giorni. Alexander, Gabriel e Julian sono gli altri figli della coppia principesca. Ines è l’unica femminuccia della coppia.

Sofia, che prima di sposarsi e diventare una Principessa, faceva la ballerina e l’attrice è considerata la più bella della Corte svedese. Per questo la sua assenza si è fatta sentire, anche se Madeleine ha cercato di essere all’altezza della cognata, debuttando con la tiara più preziosa di rubini e diamanti, realizzata nel 1905. Si tratta di un regalo che il Re Alessandro VII ha fatto alla Regina Alessandra in occasione delle loro nozze.

Fonte: IPA

La tiara è scomponibile, infatti può essere smontata dalla intelaiatura del diadema ed essere utilizzata come un bracciale.

La Regina Silvia osa con le sneaker

Anche la Regina Silvia ha sfoggiato un look da sera da favola, optando per un abito rosa con stola in seta, bracciali Cartier ed Engelbert ma è stata costretta a indossare delle scarpe da ginnastica bianche Tamaris a causa di un intervento al piede.