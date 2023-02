Harry e Meghan Markle si fanno di nuovo vedere insieme dopo l’uscita di “Spare”

Avevamo perso completamente perso le tracce di Meghan Markle che, dopo l’uscita della docu-serie firmata Netflix, Harry & Meghan, era sparita dai radar. Soprattutto dopo la pubblicazione di Spare, l’autobiografia bomba del Principe, sua moglie non è più comparsa in pubblico, facendo persino parlare la stampa di attriti tra loro e di una crisi. Ora, finalmente, Meghan è ricomparsa, e la coppia è stata immortalata in un breve video girato durante il rinnovo dei voti nuziali di due vicine di casa molto famose.

Harry e Meghan di nuovo insieme in pubblico

Meghan Markle ha un basso profilo da quando la coppia si è trasferita negli Stati Uniti, selezionando con cura i pochi eventi ufficiali ai quali partecipare. Ma, dopo l’uscita della docu-serie di Netflix, Harry & Meghan, la Duchessa era completamente scomparsa dalla scena pubblica.

Niente interviste, niente paparazzate, nessun red carpet o premiazione. E, ad oggi, Meghan non è ancora comparsa dal vivo sotto i riflettori, ma è stata immortalata in un video durante un evento privato. Al fianco del Principe Harry, appare gioiosa e divertita al rinnovo dei voti nuziali di Ellen DeGeneres e Portia De Rossi, vicine di casa a Montecito dei Duchi di Sussex.

Una manciata di star e loro, così la coppia, convolata a nozze la prima volta nel 2008, ha voluto celebrare di nuovo il proprio amore. Immagini social di pochi secondi ci mostrano, tra gli altri invitati, anche Harry e Meghan, per la prima volta dopo mesi.

Se la loro partecipazione alla cerimonia di incoronazione di Re Carlo sembra sempre più impossibile, i due di certo pare abbiano ritrovato il sereno, dopo mesi di burrasca mediatica (e forse anche di coppia) per tutti gli avvenimenti che si sono susseguiti.

I veri motivi della scomparsa di Meghan Markle

Crisi sì, crisi no. La verità non la sappiamo, ma i Sussex hanno scelto un profilo basso dopo il documentario e l’autobiografia di Harry, o almeno lo ha fatto Meghan. Proprio lei era scomparsa dai radar, mentre suo marito rilasciava interviste a destra e manca per lanciare Spare, e continuare l’attacco alla Famiglia Reale.

Scelta che, secondo i bene informati, non sarebbe stata appoggiata dalla Markle: “Meghan lo aveva messo in guardia di non farlo, di non raccontare certe cose, ma Harry aveva bisogno di liberarsi dei fantasmi del passato”. Fonti vicine alla coppia, dunque, parlano di attriti tra i due: se per lei tutto si era concluso con la serie Netflix, e l’aver raccontato la loro storia, senza entrare nei dettagli dei rapporti con i singoli membri Windsor, Harry ha voluto sviscerare tutto, scatenando ancora più gli haters e l’attacco mediatico.

Mossa giusta o sbagliata? Questo ce lo dirà il tempo, certo è che, Meghan Markle ha preferito scomparire dalla scena pubblica, non per codardia, ma evitare di peggiorare le cose. Harry dice di essere pronto ad andare avanti adesso, di non avere più sassolini nella scarpa, ma chissà se i due, calmata la tempesta, riprenderanno la vita pubblica sospesa a dicembre, prima che tutto questo avesse inizio.