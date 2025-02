Fonte: IPA Edoardo e Sophie, Duchi di Edimburgo

Quando si parla di Famiglia Reale, in Italia si comprende immediatamente che il riferimento va al Regno Unito. Al tempo stesso, però, lo sguardo è rivolto principalmente su poche persone, da Carlo a Camilla, da William a Kate, così come da Harry a Meghan.

Di colpo però l’attenzione è stata indirizzata verso il Duca e la Duchessa di Edimburgo, che hanno fatto la storia in Nepal. Ecco i dettagli di ciò che è avvenuto.

Famiglia Reale in Nepal

Il principe Edoardo e la duchessa Sophie hanno fatto qualcosa di unico nella storia, non di certo recente, della Famiglia Reale. I due non hanno contravvenuto ad alcun protocollo, anzi. Si sono recati in Nepal per un viaggio istituzionale, divenendo i primi dal “sangue blu” a prendere parte alla parata annuale di attestazione dei Gurkha (popolo del Nepal, che prende il nome dal guru guerriero hindu Gorakhnath). Si tratta di un momento storico per i giovani del Paese, che si arruolano nell’esercito britannico.

Fonte: IPA

La coppia regale si è unita alle nuove reclute, così come alle loro famiglie entusiaste. Sono stati insieme al termine della cerimonia, della durata di un’ora. Una pioggia di congratulazioni e sorrisi da parte di Edoardo e Sophie, con il principe che ha tenuto un discorso commovente: “Ricordate sempre che siete soldati dell’esercito britannico, ma siete anche figli del Nepal. Siate orgogliosi di entrambe le cose”.

Un momento storico

La parata tenutasi segna un momento storico, come detto. L’entusiasmo registrato è infatti ampiamente comprensibile. Non si tratta di un processo di selezione come tanti altri. L’ingresso nell’esercito britannico non è affatto per tutti e i numeri lo dimostrano.

Basti pensare che su 13mila candidati soltanto 275 si sono diplomati. Nel corso della cerimonia si è tenuto il giuramento di fedeltà, con Edoardo che ha detto loro: “State entrando a fare parte di una famiglia reggimentale con una reputazione di lealtà, servizio e coraggio. (…) Sono impressionato dal fatto che, tra 13.000 aspiranti reclute, voi ce l’abbiate fatta. La vostra famiglia dovrebbe essere molto orgogliosa di voi”.

Fonte: IPA

La coppia regale ha poi preso parte alla consegna delle medaglie per il personale di servizio. L’evento ha poi visto i due presso il British Gurkhas Pokhara, ricevuti dal colonnello Dan Rex, comandante del British Gurkhas Nepal. Si sono poi uniti ad altri ufficiali sul piazzale della parata, così da ispezionare i ranghi, come da tradizione. Il tutto con un medley di canzoni di Lady Gaga, suonate dalla banda militare.