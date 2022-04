Rivoluzione a Palazzo, Kate e William pronti a tutto dopo le polemiche per l’ultimo tour

Il tour nei Caraibi di William e Kate non è andato come avrebbero voluto: ci sono state diverse polemiche, la coppia Reale ha dovuto anche annullare una delle tappe per le proteste della popolazione locale. Il viaggio era stato organizzato in occasione dei 70 anni di Regno della Regina Elisabetta, ma non è andato come sperato. E ora William e Kate – a quanto pare – sarebbero pronti a tutto, a una vera e propria rivoluzione a Palazzo.

Rivoluzione a Palazzo, Kate e William pronti a tutto

Kate e William sarebbero pronti a tutto per aggiornare la Monarchia, a rivelarlo il Mirror: il giornale inglese spiega infatti che il Duca di Cambridge avrebbe comunicato al suo staff di essere determinato nel portare avanti alcuni cambiamenti dell’istituzione monarchica. Idee che fanno seguito alle polemiche emerse nel corso dell’ultimo tour intrapreso con la moglie ai Caraibi, il primo dopo il fermo imposto dalla pandemia negli ultimi due anni.

Il tour è stato organizzato per celebrare il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, che quest’anno festeggia i 70 anni di Regno. Ma non è andato come sperato, con tanto di protesta della popolazione locale che ha modificato i piani di viaggio.

Insider avrebbero rivelato al Mirror che dopo ci sarebbero state delle discussioni “brusche” proprio con lo staff che si è occupato della pianificazione del tour e che la squadra si dovrà allineare con la visione del Principe William per il futuro.

A quanto pare ci sarebbero stati anche dei colloqui, che il Duca e la Duchessa di Cambridge avrebbero condotto in prima persona, per trovare due esperti che si occupino di dirigere un nuovo staff responsabile di comunicazione e immagine della coppia reale. A rivelarlo in esclusiva è stato proprio il Mirrror. Ma pare che siano stati rifiutati entrambi i canditati.

Kate e William, i piani per modernizzare la Monarchia

Ma quali sarebbero i piani per modernizzare la monarchia? Nello specifico sarebbe emerso che Kate e William sono intenzionati a modificare le regole Reali per perseguire una nuova strada in cui si lavori sulla loro immagine e su progetti chiave. Dalle fonti del Mirror non è emerso quali saranno questi cambiamenti, ma è chiaro che se le cose dovessero andare così si potrebbero verificare modifiche all’interno delle regole e dell’istituzione Reale, per renderle più al passo con i tempi.

E intanto i Duchi di Cambridge vorrebbero lavorare sul loro staff che, come è stato rivelato da insider, è stato chiamato a confrontarsi in una riunione dopo gli otto giorni di tour in Belize, Giamaica e Bahamas per il Giubileo di Platino della Regina. In quell’occasione il Principe avrebbe espresso il suo punto di vista, anche in merito alle situazioni più complesse che la coppia Reale si è trovata ad affrontare durante il viaggio ufficiale. Eventi che si sarebbero potuti evitare, William infatti avrebbe percepito una mancanza di input.

Questi ultimi tempi per la Casa Reale britannica non sono stati semplici: è stato annullato un nuovo viaggio di Stato, la Regina ha dovuto affrontare i problemi di salute, ma anche gli scandali del figlio Andrea. E anche i Cambridge, da sempre molto amati, hanno affrontato momenti difficili.