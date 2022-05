Regina Elisabetta, l’errore del passato che non vuole ripetere con Kate e William

Regina Elisabetta, il periodo buio è solo un ricordo: come è apparsa

Pare che la Regina Elisabetta non abbia nessuna intenzione di ripetere gli errori del passato: la Sovrana d’Inghilterra starebbe sostenendo il matrimonio del nipote William e Kate Middleton molto di più rispetto a quanto abbia fatto con quello del figlio Carlo e di Lady Diana.

Regina Elisabetta, la stima per Kate e il sostegno al matrimonio con William

Kate Middleton è riuscita a guadagnarsi nel tempo il rispetto di Sua Maestà. Lo ha fatto grazie alla sua determinazione, alla sua inappuntabilità in ogni situazione, ma soprattutto grazie all’amore sincero per William, che ha sempre amato per chi è davvero e non per il suo titolo reale.

È ciò che sostiene il celebre autore reale Andrew Morton nel suo nuovo libro, The Queen, e che ha avuto modo di spiegare anche al magazine OK!. La Regina Elisabetta vedrebbe il Duca e la Duchessa di Cambridge “come il futuro” dell’Inghilterra e crede che Carlo agirà semplicemente come fosse un interregno, proprio come fece re Edoardo VII prima di lui.

Il vero “peso della monarchia” dovrebbe ricadere sulle spalle della coppia. “Il fatto è che la Regina è rimasta colpita dal fatto che adorava e amava William per la persona che è davvero, non per il suo titolo”, ha spiegato Morton, “e passa molto più tempo a sostenere e coltivare la relazione tra William e Catherine di quanto non facesse con Carlo e Diana. È abbastanza chiaro che non avrebbe commesso di nuovo questo errore“.

Secondo l’esperto reale però la relazione tra William e Kate, che si sono conosciuti quando erano molto giovani, inizialmente non era destinata a durare: “Tutto quello che è successo nella relazione tra Kate e William è stato abbastanza strategico, molto ponderato, dopo un certo periodo di tempo”, ha dichiarato Morton a OK!.

“All’inizio, nessuno nella casa reale si aspettava per un secondo che la storia d’amore universitaria tra Catherine e William sarebbe continuata dopo la laurea, come la maggior parte delle storie d’amore universitarie che si disintegrano tra gli studi e la distanza”.

Kate Middleton, che prenderà sempre più spesso il posto della Regina

A dispetto delle teorie degli esperti la storia d’amore tra Kate e William è andata avanti, e oggi la coppia ha una splendida famiglia, con i tre piccoli George, Charlotte e Louis a coronare il loro sogno.

Fin dall’inizio pare che Elisabetta sia stata una grande fan della Duchessa di Cambridge e, secondo Morton, “stava praticamente saltellando” di gioia il giorno in cui lei e il principe William si sono finalmente uniti in matrimonio. “Aveva la sensazione che il futuro della famiglia reale, la sua famiglia, fosse ormai sicuro. La monarchia era di nuovo oggetto di ammirazione e affetto da parte delle masse”, una vera e propria svolta dopo anni di relazioni fallimentari nella Famiglia Reale.

Del resto non è certo un mistero che la Sovrana abbia una grande considerazione di Kate, soprattutto dopo l’abbandono della Corona da parte di Harry e Meghan. I Duchi di Cambridge hanno assunto in più di un’occasione incarichi di un certo prestigio, specialmente in quest’ultimo periodo, da quando i problemi di salute della Regina le stanno impedendo di presiedere a cerimonie e impegni istituzionali: il futuro di Kate è già scritto.