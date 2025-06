Perché Camilla usa sempre gli ombrelli trasparenti

Scrive per necessità e passione. Ama le storie degli altri, famosi e non, leggerle e raccontarle

Camilla ama i cavalli, Carlo e gli ombrelli trasparenti. Ovviamente stiamo scherzando ma effettivamente l’ombrello in plastica è uno degli accessori immancabili, complice il piovoso clima britannico. Perché Camilla lo ha scelto? La verità è che lo ha copiato proprio dalla Regina Elisabetta II, che lo sfoggiava per una precisa ragione: essere sempre visibile, anche tra la folla. «Anche chi è in ultima fila deve vedere la regina», diceva la compianta sovrana, che li abbinava con i suoi outfit. Gli ombrelli trasparenti avevano infatti una fascia colorata sul bordo. Qualcuno addirittura pensa che siano stati ereditati dalla sovrana, ma non ne abbiamo certezza. Il fornitore ufficiale della Famiglia Reale è il marchio Fulton Umbrellas.