Re Frederik di Danimarca, regalo esclusivo al figlio: solo 7 persone al mondo lo possiedono

Per i 21 anni del figlio, Re Frederik di Danimarca ha scelto un dono esclusivo, riservato a sole sette persone al mondo. Un regalo dal profondo valore simbolico e dinastico

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IPA Re Frederik di Danimarca col figlio Christian

Per i suoi 21 anni, il Principe Christian di Danimarca ha ricevuto dal padre, Re Frederik, un dono davvero fuori dal comune. Un regalo che non si può acquistare, neppure disponendo di un patrimonio milionario, e che soltanto sette persone al mondo possono vantare.

Il regalo di Re Frederik di Danimarca per il 21esimo compleanno di Christian

Christian di Danimarca ha festeggiato il suo ventunesimo compleanno giovedì 15 ottobre, ricevendo dal padre, Frederik di Danimarca, uno dei riconoscimenti più importanti della monarchia danese.

Si tratta della Croce di Gran Commendatore dell’Ordine del Dannebrog, un’onorificenza che affonda le proprie radici nella storia della Corona e che viene concessa soltanto in circostanze particolari.

A renderla ancora più esclusiva è il numero limitatissimo di persone autorizzate a indossarla. Il conferimento è infatti riservato ai membri delle famiglie reali che abbiano già ricevuto l’Ordine dell’Elefante, la massima onorificenza cavalleresca danese.

Con questa decisione, il marito di Mary di Danimarca ha voluto riconoscere ufficialmente il ruolo sempre più importante del primogenito all’interno della monarchia, sottolineando la continuità dinastica e il percorso che lo porterà, un giorno, a diventare sovrano.

Non si tratta dunque di un semplice regalo di compleanno, ma di un gesto dal forte valore simbolico e istituzionale, che accompagna il principe verso responsabilità sempre maggiori.

Chi sono le sette persone che possiedono la prestigiosa onorificenza

La Croce di Gran Commendatore dell’Ordine del Dannebrog rappresenta uno dei riconoscimenti più esclusivi delle monarchie europee. Con il conferimento al Principe Christian, il numero dei suoi detentori viventi sale a sette.

Tra questi figurano innanzitutto i suoi genitori, Frederik e Mary, insieme alla nonna, la Regina Margherita II, che ha abdicato nel gennaio 2024 dopo oltre cinquant’anni di regno.

Nella ristretta cerchia compaiono anche il Principe Joachim, fratello minore di Frederik, e la Principessa Benedikte, sorella della regina Margherita. A completare l’elenco, oltre al festeggiato, è Re Carlo XVI Gustavo di Svezia, uno dei sovrani più longevi d’Europa.

Un gruppo che riunisce alcune delle figure più rappresentative delle monarchie scandinave e che testimonia il carattere eccezionale del riconoscimento. La decorazione non viene infatti attribuita automaticamente a tutti i componenti delle famiglie reali, ma è destinata a personalità selezionate, secondo le tradizioni e le prerogative della Corona danese.

Per Christian, entrare a far parte di questa cerchia significa condividere un privilegio con i membri più autorevoli della propria famiglia, ma anche vedere riconosciuta la posizione che occupa nella linea di successione.

Il futuro di Christian di Danimarca

Il ventunesimo compleanno ha rappresentato per l’erede al trono anche l’occasione per riflettere pubblicamente sul proprio futuro. In concomitanza con la ricorrenza, il Principe ha rilasciato una delle sue prime importanti interviste al quotidiano danese Politiken, raccontando le emozioni e le preoccupazioni legate al ruolo che un giorno sarà chiamato a ricoprire.

“Mi sembra surreale pensarci”, ha confessato parlando della prospettiva di diventare Re di Danimarca. Il giovane ha spiegato di essere consapevole delle responsabilità che lo attendono, pur ammettendo di provare sentimenti contrastanti. “I miei genitori mi hanno preparato per questo compito. Quindi, naturalmente, sono sia emozionato che nervoso”, ha dichiarato.

Nell’attesa, Christian continua a prepararsi alla vita istituzionale attraverso la formazione militare. Ha raggiunto il grado di sottotenente e presta servizio presso le Guardie Reali danesi, nella caserma di Høvelte, dove proseguirà l’addestramento fino all’estate del 2027.

Non percepisce alcun stipendio per il servizio militare e una dotazione finanziaria personale verrà formalizzata soltanto quando istituirà una propria residenza reale indipendente.