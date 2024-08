Re Carlo, ultime notizie. Ancora un lutto: “Sono profondamente rattristato”

Fonte: Getty Images Carlo e Camilla

Re Carlo è stato colpito da un altro lutto, è morto il Sovrano dei Maori, Kiingi Tuheitia con cui aveva parlato nemmeno un mese fa. Mentre sta combattendo contro il cancro, Sua Maestà quest’anno ha dovuto dire addio a diverse persone a lui in qualche modo vicine.

Re Carlo piange la morte del Sovrano dei Maori

Carlo è rimasto letteralmente sorpreso nell’apprendere la notizia della scomparsa del Re Kiingi Tuheitia. La morte del Sovrano Maori è avvenuta all’improvviso, per questo ha lasciato tutto esterrefatti.

Stando a fonti vicine a Buckingham Palace, Carlo è stato particolarmente colpito da questa triste circostanza, anche perché aveva avuto un recente colloquio con Kiingi Tuheitiam e mai si sarebbe aspettato che nel giro di neanche un mese sarebbe morto. Tra l’altro il Re e sua moglie Camilla hanno in programma un viaggio in Australia e Nuova Zelanda il prossimo ottobre, un tour di Stato cui il Sovrano britannico non ha intenzione di rinunciare.

Anzi nei mesi scorsi ha persino litigato con Camilla che era restia a partire a causa del cancro del marito. Ma Carlo ha fatto di tutto per rimettersi in forze e ottenere il permesso dei medici. Questo viaggio, il primo come Re in Australia, è per lui fondamentale per la tenuta della Monarchia e del Commonwealth. Anche per questo motivo, la morte improvvisa del Re Maori l’ha particolarmente toccato.

Fonte: Getty Images

Carlo, il messaggio toccante

Carlo ha quindi inviato un messaggio di condoglianze in cui ha voluto ricordare il profondo legame che lo univa al Monarca neozelandese. Carlo ha ricordato “il grande onore” di aver conosciuto il Re e di aver intrattenuto con lui un ottimo rapporto da molti anni e ha ricordato con affetto i loro numerosi incontri, tra cui quello a Buckingham Palace l’anno scorso.

Nel messaggio di cordoglio si legge: “Mia moglie e io siamo rimasti profondamente addolorati nell’apprendere della morte di Kiingi Tuheitia. Ho avuto il grandissimo piacere di conoscere Kiingi Tuheitia da decenni. Era profondamente impegnato a forgiare un futuro forte per i Maori e Afondato su cultura, tradizioni e salute, progetto che ha portato avanti con saggezza e passione”.

E ha proseguito: “Ricordo con immenso affetto i numerosi incontri con Kiingi Tuheitia, tra cui quando Sua Maestà e io siamo stati ospitati calorosamente e cortesemente al Tuurangawaewae Marae nel 2015, e poi di nuovo durante il nostro incontro a Buckingham Palace l’anno scorso”.

Re Carlo, l’ultima telefonata a inizio agosto

Ha ricordato quindi la loro recente telefonata: “La sua morte è uno shock particolare in considerazione del fatto che avevo parlato con Kiingi al telefono solo di recente, all’inizio di agosto“. E poi si è detto vicino, insieme con Camilla, a tutte le persone che piangono la sua morte: “Mia moglie e io porgiamo le nostre più sentite condoglianze al whaanau e agli amici di Kiingi Tuheitia e a tutti coloro che piangeranno la sua perdita. I nostri pensieri e le nostre preghiere speciali saranno con voi in questo momento così difficile e straziante”.

Chi era il Re dei Maori

Kiingi Tuheitia Pootatau Te Wherowhero VII è morto il 29 agosto 2024 all’età di 69 anni. Era salito al trono nel 2006, dopo la morte di sua madre. Lascia una moglie e tre figli. Nel 2019 era stato ricevuto in udienza da Papa Francesco in Vaticano.