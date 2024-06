Fonte: IPA Re Carlo e David Beckham

Le ultime foto di Re Carlo mostrano il monarca in ottima forma, rilassato e sorridente in compagnia di un amico decisamente speciale. Si tratta del famosissimo calciatore David Beckham, che con il Re condivide la passione per la natura e che da Carlo è stato nominato ambasciatore per la King’s Foundation.

Carlo sceglie David Beckham come ambasciatore

Il mese scorso, Re Carlo ha accolto un ospite speciale nella residenza reale di Highgrove, nella contena del Cloucestershire. A percorrere al suo fianco i rigogliosi sei ettari di giardini che ospitano i laboratori e le residenze della fondazione benefica dedicata ai giovani King’s Foundation, c’era una delle star più amate d’Inghilterra. Si tratta del marito di Victoria, David Beckham, che della fondazione reale è stato appena nominato ambasciatore. È la prima nomina ufficiale da quando Carlo è salito al trono.

Una nota ufficiale spiega che l’ex campione di calcio è stato scelto perché condivide con il Re la passione per la natura e un forte interesse verso i giovani. “Ho sempre desiderato aiutare i ragazzi a espandere i propri orizzonti e non vedo l’ora di sostenere i programmi educativi della fondazione e i suoi sforzi per garantire loro un maggiore accesso alla natura” ha commentato Beckham. E la dedizione verso i giovani e le opportunità da offrire loro non è l’unico interesse che accomuna i due inglesi. Carlo e David condividono anche la passione per l’apicoltura e, già durante un incontro dello scorso anno, il calciatore aveva omaggiato il Re e la Regina Camilla con uno dei suoi barattoli di miele fatti in casa.

Le ultime foto del Re

Le immagini scattate durante la visita di Beckham a Highgrove House si offrono come fonte di grande rassicurazione per i cittadini inglesi e tutti coloro affezionati alla monarchia. Nelle foto che lo ritraggono accanto al calciatore, Carlo appare in forma. Il suo colorito è roseo, il volto disteso e il Re sembra aver ripreso peso. Con la speranza di poter partecipare serenamente alla parata del Trooping the Colour, che ne celebrerà il compleanno ufficiale il prossimo 15 giugno.