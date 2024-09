Re Carlo, ultime notizie: il commosso addio a Maggie Smith

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Getty Images Re Carlo e Maggie Smith

Re Carlo ha espresso il suo profondo dolore per la scomparsa dell’iconica attrice britannica Maggie Smith, deceduta all’età di 89 anni. In una dichiarazione ufficiale, il sovrano ha condiviso il suo dispiacere, ricordando Smith come una “vera leggenda” che ha lasciato un segno indelebile nel mondo del cinema e del teatro, non solo per i suoi numerosi riconoscimenti, ma anche per il suo spirito carismatico e il talento ineguagliabile.

Il tributo di Re Carlo e la commozione globale

Il mondo intero si è unito a Re Carlo nel ricordare Maggie Smith. La sua scomparsa ha suscitato una marea di tributi da parte di attori, registi e fan, che hanno voluto esprimere il loro affetto e il loro dolore per la perdita di una figura tanto amata.

Hugh Bonneville, co-protagonista di Smith in Downton Abbey, ha descritto l’attrice come una “vera leggenda”, capace di elevare qualsiasi scena con la sua “acutezza e talento formidabile”.

Ecco che sui social Carlo e Camilla affranti dichiarano: “Mia moglie ed io siamo profondamente rattristati nell’apprendere della scomparsa di Dame Maggie Smith. Mentre il sipario cala su un tesoro nazionale, ci uniamo a tutti coloro che in tutto il mondo la ricordano con la più profonda ammirazione e affetto per le sue numerose grandi interpretazioni e per il calore e la brillantezza che hanno illuminato sia sul palco che fuori”.

L’addio di Re Carlo a Maggie Smith non è solo un saluto a un’attrice, ma anche a una parte fondamentale della storia culturale del Regno Unito. Attraverso le sue parole e i ricordi condivisi, il re ha voluto omaggiare una donna che, con la sua arte, ha toccato le vite di milioni di persone in tutto il mondo.

Il legame tra Re Carlo e Maggie Smith non è solo una questione di stima professionale. I due si erano incontrati numerose volte, condividendo momenti pubblici, come alla cerimonia dei Pride of Britain Awards nel 2016.

Maggie Smith: l’eredità di un’icona britannica

Nella sua lunga e straordinaria carriera, Maggie Smith ha incarnato ruoli indimenticabili sia sul grande schermo che in televisione, dai personaggi di Downton Abbey e Harry Potter a performance teatrali leggendarie.

L’attrice, nata il 28 dicembre 1934 in Essex, ha vinto due premi Oscar, cinque BAFTA e numerosi altri riconoscimenti, che hanno consolidato il suo status di star internazionale. Ma forse, oltre ai suoi numerosi premi, ciò che ha reso Maggie Smith così amata è stata la sua capacità di comunicare emozioni profonde attraverso una recitazione sempre autentica e raffinata.

Re Carlo, nel suo tributo, ha voluto ricordare proprio questa autenticità, sottolineando come la sua presenza scenica fosse capace di “illuminare sia lo schermo che il palcoscenico”.

Un talento che non ha lasciato indifferente nemmeno il primo ministro britannico, Keir Starmer, che ha descritto Smith come una “vera tesoro nazionale”. Le parole del premier riflettono il pensiero di milioni di fan in tutto il mondo che, attraverso i decenni, si sono lasciati trasportare dai suoi ruoli iconici.

Smith è stata una delle attrici più versatili e ammirate della sua generazione, lavorando accanto a nomi altrettanto celebri come Laurence Olivier e Judi Dench.

La sua capacità di passare con disinvoltura dal teatro classico al cinema popolare la rendeva unica nel suo genere. Ed è proprio questa versatilità che Re Carlo ha voluto celebrare nel suo commosso addio, ricordando anche la profondità umana che traspariva in ogni suo ruolo.