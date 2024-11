Non sarà un Natale con la famiglia al completo, questo è certo. Si assottigliano però le chance di rivedere Harry in tempi brevi a casa

Fonte: IPA Re Carlo

La faida tra i Principi William e Harry potrà anche “intrattenere” il pubblico ma rappresenta motivo di grande sofferenza per Re Carlo. Il sovrano assiste infatti a una ferita che ancora sanguina, alla quale non sa porre rimedio.

I rancori appaiono fin troppo radicati per riuscire a riportare una parvenza di pace, spingendo i due nella stessa stanza. Ciò che servirebbe è un primo passo da parte di uno dei due, tanto chiaro ed evidente da porre l’altro con le spalle al muro. Rattrista intanto leggere di come le ultime speranze di Carlo siano state nuovamente infrante.

L’invito di Re Carlo

Mentre si ritrova a fare i conti con differenti polemiche, Re Carlo non può che rivolgere il pensiero costantemente ai suoi due figli. Dalla questione proprietà della Corona all’esorbitante costo dell’incoronazione, tutto passa in secondo piano dinanzi al dilaniante rapporto ormai inesistente tra William e Harry.

Il padre, riportano i tabloid britannici, aveva invitato ufficialmente il suo secondogenito e sua moglie Meghan Markle. Vacanze natalizie nel Regno Unito che però sono state rigettate. Ci sarà ancora un oceano a dividere la Corona, dunque.

Sarebbe stata un’occasione ghiotta per tentare di dare il via a un percorso di guarigione ma, pare, neanche l’ombra della serenità è alle porte, anzi. È infatti temuto l’impatto del nuovo documentario di Harry e Meghan Markle. I due torneranno a parlare della propria vita e, non è da escludere, potrebbero esserci altre rivelazioni sulla Famiglia Reale. Il tutto sarà trasmesso sulle reti tedesche, ma prevedibilmente farà il giro del web. Appuntamento fissato per il prossimo 3 dicembre, con il titolo già annunciato: “Harry, il Principe perduto”.

Sembra proprio continuare a restare inascoltato l’appello del sovrano, raccontato proprio dal suo secondogenito. Poche settimane dopo l’ormai famosa intervista rilasciata a Oprah Winfrey, dopo un intenso scontro tra i due fratelli, avrebbe loro detto: “Vi prego, ragazzi. Non rendete i miei ultimi anni una sofferenza”.

Quando torneranno Harry e Meghan

Nonostante l’invito rifiutato e il nuovo documentario che incombe, sembra che il Principe Harry sia intenzionato a fare ritorno nel Regno Unito. Non è chiaro quale sia la sua intenzione nei confronti del fratello ma, di certo, vorrebbe nuovamente stringere suo padre.

Stando a quanto riportato da Closer Magazine, Harry e Meghan sarebbero esitanti, al momento, nel tornare nel Regno Unito. Preferirebbero veder dapprima risolta l’allarmante questione sicurezza che aleggia sulla loro famiglia.

Per il momento, dunque, nessuna visita improvvisata. Spazio soltanto a impegni ufficiali e programmati con cura. C’è però una questione problematica che dovrà essere risolta. Harry è infatti molto propenso a tornare dalla sua famiglia. Meghan, invece, non è affatto legata al mondo UK e preferirebbe restarne ben distante.

Quando la questione sicurezza sarà risolta, dunque, si prevede uno scontro interno tra moglie e marito. Sembra proprio che Harry dovrà creare una ferita in una parte della sua famiglia, al fine di iniziare a curare l’altra.