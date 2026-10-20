Re Carlo, perché ospita il Sultano dell’Oman al Castello di Windsor

Re Carlo ospiterà il Sultano dell'Oman al Castello di Windsor: i motivi della visita e perché staranno in questa location.

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IPA Re Carlo

I prossimi giorni saranno particolarmente impegnativi per Re Carlo III che, come annunciato da Buckingham Palace, ospiterà nel Castello di Windsor il Sultano dell’Oman, Haitham bin Tarik. La visita di Stato ufficiale è in programma per l 20, 21 e 22 ottobre 2026.

Re Carlo e l’incontro con il Sultano dell’Oman

L’arrivo del Sultano dell’Oman in Grande Bretagna per incontrare Re Carlo è un evento particolare e dal significato profondissimo. Prima di tutto si tratta di una visita di Stato eccezionale che non avveniva dal lontanissimo 1982. In quell’anno infatti la Regina Elisabetta II ospitò il Sultan Qaboos bin Said, oggi defunto.

Si tratta di un incontro storico che ruoterà intorno a questioni dinastiche, commerciali e geopolitiche. L’incontro fra Re Carlo e Haitham bin Tarik arriva in un momento molto delicato e particolare, segnato da tensioni internazionali. Il Sultanato infatti controlla da tempo la sponda meridionale dell’ormai famosissimo Stretto di Hormuz, luogo essenziale per il transito del petrolio.

Oggi l’Oman svolge un ruolo delicato di mediazione con l’Iran per riuscire a garantire la sicurezza mercantile nello stretto. Le conversazioni fra i potenti dunque si svolgeranno proprio nel Castello di Windsor.

La scelta di questo luogo per l’incontro unisce logistica e valore simbolico. Buckingham Palace è da tempo al centro di un ampio piano di ristrutturazione e questo ha costretto Re Carlo III a spostare l’incontro ufficiale a Windsor. L’accoglienza seguirà un copione rigido: il Sultano verrà accolto da Re Carlo III e la Regina Camilla al Review Ground dove verrà eseguito l’inno nazionale dell’Oman. In seguito il Sultano passerà in rassegna la Guard of Honour.

Poco dopo il Sovrano e il Sultano saliranno a bordo di una carrozza scoperta con percorrere la Long Walk, ossia il viale alberato che arriva sino all’interno delle mura della residenza. La sera poi verrà realizzato un banchetto di stato nella monumentale St George’s Hall.

Il ruolo di Kate Middleton e William

La visita del Sultano dell’Oman avrà conseguenze anche su William e Kate Middleton. Il principe e la principessa di Galles infatti avranno un ruolo importante nel consolidare i rapporti con Haitham bin Tarik. Sarà proprio William, secondo l’etichetta, a dover accogliere il Sultano quando arriverà in Gran Bretagna. Per i due si tratta di un importantissimo banco di prova e di un appuntamento in cui entrambi dovranno utilizzare al meglio la loro diplomazia.

A fare da sfondo a questo momento fondamentale sarà il Castello di Windsor, ossia il più grande e antico castello ancora abitato al mondo. Si trova nella contea del Berkshire, a 40 chilometri da Londra, e da più di novecento anni rappresenta una delle residenze ufficiali di monarchi britannici.

La sua struttura architettonica è di ben 52mila metri quadrati con oltre mille stanze. La pianta ha una forma allungata e suddivisa in tre sezioni che sono collocate intorno alla torre centrale.

Il cuore del castello è proprio la Round Tower, un torrione circolare che originariamente era costruito in legno e venne poi realizzato in pietra. Si trova su una collina artificiale e suddivide in due cortili l’intero complesso. Sulla torre sventola la Royal Standard, ossia la bandiera reale, quando è presente il Re, mentre viene innalzata la Union Jack quando il Sovrano è assente.