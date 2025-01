Un giorno Kate Middleton sarà Regina ma Carlo non intende prepararla in alcun modo: ecco spiegato il motivo, velato di tristezza

Fonte: IPA Re Carlo e Kate Middleton

Il rapporto tra Re Carlo e Kate Middleton è divenuto sempre più intimo nel corso dell’ultimo anno. Si è sempre parlato di un grande affetto tra i due ma, inevitabilmente, le rispettive condizioni mediche li hanno posti in uno stato particolare. L’uno lo specchio dell’altra, chiamati a resistere per il bene della loro famiglia e, ovviamente, per sé. Nonostante questo, però, gli esperti reali sottolineano come il sovrano non abbia alcuna intenzione di preparare la nuora agli impegni da Regina che l’attendono. Ecco il motivo.

Re Carlo e Kate Middleton

Tutti ritengono che Kate Middleton sarà un’amatissima Regina. Pochi dubbi in merito. Dai modi alla forza d’animo dimostrata, fino al ruolo che sta avendo nel tentativo di riconciliare suo marito William e il fratello Harry.

Prima dell’incoronazione, però, trascorreranno ancora anni, al di là di cosa possano pensare i detrattori di Re Carlo e della Regina Camilla. L’esperto reale Christopher Andersen si è espresso in merito a questo delicato tema, quello della salita al trono, evidenziando come il sovrano non sia affatto propenso a consigliare l’amata nuora sui tanti impegni e rischi del ruolo di Regina Consorte.

Nonostante l’amore che prova per lei, infatti, riterrebbe che agire in questa maniera non farebbe altro che alimentare le voci sulle sue pessime condizioni di salute. Sembrerebbe star preparando la nuova generazione, conscio del fatto che la sua dipartita possa giungere da un momento all’altro.

Ecco le sue parole a Fox News: “Il Re non ha intenzione di dare a Kate dei consigli su come diventare la futura Regina. Questo darebbe ossigeno all’idea che potrebbe non essere tra noi ancora per molto. Carlo III invece intende restare sul trono per anni a venire”.

Del resto ha atteso l’incoronazione per 70 anni e 214 giorni. Intende dunque concentrarsi su ciò che di lui resterà in quanto regnante, sulla sua eredità, ancora tutta da completare.

La successione al trono

Considerando le condizioni di salute di Re Carlo, parlare di successione al trono è qualcosa di decisamente delicato. Stando a quanto si vocifera a corte, l’argomento verrebbe trattato con estrema cautela. Anche la Regina Camilla si sarebbe astenuta dal dare consigli specifico a Kate sul suo ruolo futuro.

Del resto è evidente come Carlo stia facendo di tutto per tenere fede a tutti i suoi impegni, viaggi compresi, nonostante il cancro che lo affligge. Ha intenzione d’essere un leader ancora a lungo per il proprio Paese, mentre il Principe William si prepara in silenzio per le future responsabilità.

Dietro le quinte starebbe lavorando in maniera diligente, così da poter assicurare una transizione senza particolari ostacoli.

Sua moglie Kate, invece, sembra stia dando la priorità alla sua salute. Ci sarà tempo per pensare al domani: “Sto entrando in questa nuova fase di recupero, con un rinnovato senso di speranza e apprezzamento della vita. Non vedo l’ora di tornare al lavoro, partecipando ad altri impegni pubblici nei prossimi mesi”.