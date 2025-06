Fonte: IPA Re Carlo ha un legame speciale con Louis, il terzogenito di William e Kate

Ogni anno si celebra il Trooping the Colour, evento che festeggia ufficialmente il compleanno del sovrano britannico. In occasione della manifestazione tenutasi quest’anno, un gesto non è passato inosservato. Il tutto è avvenuto in maniera sincronizzata, ricordando a tutti il rapporto unico che lega Re Carlo e il terzogenito di William e Kate, il principe Louis.

Louis ruba la scena

Non è la prima volta che, in un evento ufficiale della Famiglia Reale, l’attenzione sia stata tutta per i piccoli di casa. In questa circostanza parliamo del principe Louis, che ha saputo abilmente rubare la scena con la sua simpatia durante il Trooping the Colour.

Fonte: IPA

Ha infatti replicato con entusiasmo il saluto del nonno, Re Carlo, affacciato al celebre balcone di Buckingham Palace. Un tenero gesto che ha immediatamente fatto sorridere il sovrano. Stando a quanto riportato dall’esperta lettrice labiale Juliet Sullivan, Carlo si sarebbe poi così rivolto al piccolo: “Louis! Guarda! I jet da combattimento”. Si è dunque assicurato che il nipotino non perdesse neanche un istante dello spettacolo aereo sopra le loro teste. Un dettaglio che evidenzia la grande attenzione del Re per i suoi nipoti, soprattutto in una fase tanto delicata della sua vita, tra avanzare dell’età e malattia.

Una passione in comune

Re Carlo e il principe Louis trascorrono molto tempo insieme. Col tempo il loro rapporto va rafforzandosi, anche grazie a una passione condivisa: quella per l’arte. Quest’anno, in occasione id una campagna dedicata all’eduzione dei giovanissimi, Kate Middleton ha mostrato alcuni disegni realizzati dai suoi tre figli.

George ha realizzato un ritratto molto dettagliato di sua madre. Ha di certo stupito tutti ma l’attenzione è stata rapidamente rivolta a Louis. Nonostante la giovane età, infatti, ha saputo restituire molti particolari, come il neo sul labbro della principessa. Il tutto in un disegno a pastello rosso.

Una chiara sensibilità artistica, che potrebbe aver ereditato proprio dal nonno. Il Re infatti coltiva da più di 50 anni questo interesse. Dipinge paesaggi nei suoi momenti liberi, sempre più scarni, principalmente nel corso delle sue vacanze in Svizzera. A dimostrazione di questa vena artistica, alcune sue opere sono anche state esposte, si a Londra che in Australia.

Un nonno da favola

Il legame tra i due è anche nel nome, cosa che non tutti sanno. All’anagrafe il sovrano è registrato come Charles Philip Arthur George. Il terzogenito di William e Kate invece vanta questo nome completo: Louis Arthur Charles. Un vero e proprio omaggio, che racchiude si ala tradizione di famiglia sia il ricordo dell’amato zio Louis Mountbatten (vittima di un attentato dell’IRA nel 1979).

Le scene dei due insieme sono tante. Nel 2020, durante il lockdown, Clarence House aveva pubblicato una foto toccante di Carlo che abbracciava Louis, al tempo in occasione del suo secondo compleanno.

Il sovrano è divenuto un nonno speciale, come confermato anche dalla Regina Camilla: “Si inginocchia, gioca con loro per ore, fa voci buffe e legge Harry Potter. I miei nipoti lo adorano”. Dello stesso parere anche William, che lo ha definito un “nonno brillante”, augurandosi che possa trascorrere ancora molto tempo con i suoi figli.