Camilla in lacrime all’evento dei veterani, il raffinato look in bianco

All'evento in onore dei veterani, al fianco di Re Carlo, la Regina Camilla si è mostrata elegantissima e molto emozionata

Re Carlo e la Regina Camilla

Gli eventi ufficiali sono numerosi e frequenti, eppure la Regina Camilla continua a emozionarsi in modo sincero. È arrivata persino alle lacrime in occasione dell’ottantesimo anniversario del VJ Day, il giorno che celebra la resa del Giappone che pose ufficialmente fine alla Seconda Guerra Mondiale. Al fianco di Carlo, la Regina era splendida in un raffinato outfit total white.

Camilla in lacrime al VJ Day

Il 15 agosto è una festa religiosa con cui i cristiani celebrano l’assunzione in cielo di Maria. È Ferragosto, il giorno di vacanza per eccellenza, ma è anche una data profondamente significativa per il mondo intero. Il 15 agosto del 1945 fu il giorno in cui il Giappone accettò la resa, ponendo fine alla Seconda Guerra Mondiale, occasione annualmente celebrata in Gran Bretagna come Giorno della Vittoria sul Giappone.

In occasione dell’80esimo anniversario del VJ Day, Re Carlo e la Regina Camilla si sono recati presso il National Memorial Arboretum per unirsi a veterani, membri delle associazioni VJ, personale militare e politico nelle celebrazioni. La cerimonia, presentata dall’attrice Celie Imrie, ha raccolto la testimonianza di anziani veterani presenti in quello storico giorno e visto la partecipazione delle Frecce Rosse e del Battle of Britain Memorial Flight.

Dopo la deposizione di una corona di fiori ai piedi del monumento in ricordo dei caduti, si sono osservati due minuti di silenzio. In seguito, ascoltando i racconti dei soldati – oggi centenari – che sopravvissero ai combattimenti, la Regina Camilla non è riuscita a trattenere l’emozione e si è lasciata andare a un commosso pianto.

Getty Images

Sincera, ma elegantissima la Regina. Per l’occasione Camilla ha scelto un raffinato abito portafoglio firmato Dior, in organza bianca, con maniche lievemente a sbuffo e gonne a pieghe. Altrettanto chic gli accessori. Ai piedi un paio di classiche décolleté Chanel color sabbia, con punta nera in contrasto. Per proteggersi dal sole, un cappello scultoreo a falda larga, in tinta con il vestito. Sul petto, una spilla in diamanti con il simbolo dei Rifles, il reggimento di cui la Regina è colonnello in capo.

Il toccante discorso di Carlo

Re Carlo ha presenziato alla cerimonia in divisa militare, mentre poche ore prima rilasciava dal Palazzo un messaggio che rievocava quello diffuso da suo nonno, Re Giorgio VI, in cui si annunciava la fine della guerra. “Gli eroi del VJ Day – ha detto Carlo – ci hanno dato più della libertà; ci hanno lasciato l’esempio di come essa possa e debba essere protetta”. Il Re ha invitato tutti a considerare cooperazione e solidarietà come strumenti più potenti delle stesse armi: “Le più grandi armi di tutte non sono quelle che porti con te, ma quelle che stringi unendo le braccia”. Il Re ha infine auspicato che “nessuna nazione debba più pagare un prezzo simile”.

Pur non presenti alla cerimonia commemorativa, anche il Principe William e Kate Middleton hanno inviato il proprio messaggio ai veterani. In un post pubblicato sul loro profilo Instagram ufficiale, hanno scritto: “Ricordiamo il coraggio, il sacrificio e la resilienza di tutti coloro che hanno prestato servizio. Abbiamo un debito duraturo nei confronti della generazione che ha dato così tanto e alla quale saremo sempre grati”.