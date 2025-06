Re Carlo e la cifra multimilionaria ricevuta dai Marvel Studios

IPA Re Carlo

Gli eroi dell’universo Marvel sbarcano a corte. O meglio in una delle proprietà dei Windsor, che da sempre sono grandi amanti del cinema. Una grossa novità per Re Carlo che, a quanto pare, sarebbe stato più che felice di stipulare un accordo (a più zeri) con il noto studio hollywoodiano.

L’accordo tra Re Carlo e Marvel Studios

Secondo quanto riferito dal Sun, Re Carlo avrebbe ricevuto milioni di sterline da Hollywood per aver permesso di girare accanto al Castello di Windsor. Pare che i Marvel Studios, di proprietà della Disney, abbiano pagato una fortuna al monarca 76enne per avere la possibilità di girare l’ultimo film di supereroi Marvel nel Windsor Great Park.

Si tratta di un Parco Reale di 2.020 ettari situato a sud di Windsor, sul confine tra le contee del Berkshire e del Surrey in Inghilterra. Ospita numerosi cervi rossi ed è per la maggior parte aperto al pubblico dall’alba al tramonto.

Circa 300 membri del cast e della troupe si recheranno nella tenuta reale quest’estate, per girare le riprese dell’attesissimo blockbuster. Pare che una casa americana in stile anni Sessanta sia già stata costruita in loco.

“Diversi milioni di sterline sono solo una superflua spesa per la Marvel, visto che i suoi film incassano miliardi”, ha rivelato una fonte. “Ma il denaro andrà alla manutenzione del Windsor Great Park, quindi il Re ovviamente ha un vivo interesse”.

L’insider ha poi aggiunto: “Parte dei profitti delle Crown Estates finisce nelle tasche della famiglia reale, dunque è una situazione vantaggiosa per tutti”. Il Windsor Great Park è di proprietà della Crown Estates e Carlo, il cui patrimonio è lievitato negli ultimi anni, riceve il 25 percento dei suoi profitti annuali.

L’ultimo capitolo della saga degli Avengers vanta un cast corale di tutto rispetto, con Robert Downey Jr. che tornerà in un ruolo da cattivo dopo il suo addio ad Iron Man. Inoltre, ci saranno Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Ian McKellan, Pedro Pascal.

La passione dei Windsor per il cinema

Non è la prima volta che il Windsor Great Park fa da sfondo a qualche produzione cinematografica. In passato è stato utilizzato per molti film della saga di Harry Potter e per delle scene di Pirati dei Caraibi.

Il cinema è una grande passione di famiglia: non a caso William è dal 2010 presidente dei BAFTA, gli Oscar inglesi, mentre suo padre Charles è il patrono del British Film Institute e lo scorso anno non si è perso la premiere del sequel de Il Gladiatore.

È possibile che alcuni membri dei Windsor, tra cui il già citato William, Kate Middleton e i loro figli, possano recarsi sul set per un saluto. Anche perché i personaggi Marvel piacciono molto a George, Charlotte e Louis: qualche tempo fa la Principessa del Galles ha rivelato la sfrenata passione del suo terzogenito per Spider Man.

Nel 2023, prima della diagnosi di cancro di Lady Middleton, la coppia aveva portato i bambini ad incontrare il cast e la troupe dello spin-off televisivo del Signore degli Anelli, The Rings of Power, le cui riprese si sono svolte ad Ascot.

Non sarebbe previsto, invece, un passaggio di Carlo sul set del nuovo film degli Avengers: come sempre, il Re trascorrerà la sua estate nella tenuta di Balmoral, in Scozia.