Fonte: IPA Il tatuaggio del Principe Harry

Il Principe Harry si è fatto un tatuaggio sul collo. Uno di quelli grandi e ben visibili. Una sorta di marchio e la storia è rapidamente divenuta virale. Per l’occasione ha scelto un tatuatore speciale, il cantautore statunitense Jelly Roll, con il quale ha dato vita a un filmato esilarante.

Tatuaggio sul collo

Il protocollo di Buckingham Palace di certo non prevede che i membri della Famiglia Reale si facciano dei tatuaggi. Del resto, però, il Principe Harry ha da tempo fatto un passo indietro rispetto ai suoi obblighi regali. Eccolo dunque nella sede di East Side Ink, un celebre salone di tatuaggi di New York, frequentato da numerose star del cinema.

Il filmato si apre con il Duca di Sussex comodamente seduto in poltrona. Di colpo ecco arrivare Jelly Roll: “Sono un grande fan. Non potevo crederci quando mi hanno detto che il Principe Harry voleva farsi un tatuaggio, e che io gli avrei fatto il suo primo”.

Il siparietto ha visto Harry colto alla sprovvista, faccia a faccia con il celebre cantante di Save Me, che ha il volto colmo di inchiostro: “Non posso farmi un tatuaggio. Sono venuto qui per chiederti d’essere agli Invictus Games”.

Il video è infatti stato pubblicato sul profilo ufficiale degli Invictus Games, così da annunciare la partecipazione di Jelly Roll alla cerimonia di chiusura. Come sugellare l’accordo con un fan dei tatuaggi, però, se non con una dose di inchiostro sul corpo? Un modo bizzarro per festeggiare i 40 anni, che il secondogenito di Re Carlo ha compiuto lo scorso 15 settembre.

Cosa si è tatuato Harry

Jelly Roll ha ben pensato di dare il via a una contrattazione. La partecipazione agli Invictus Games in cambio di un bel tatuaggio sul collo: “Va bene, al diavolo. Andiamo!”. Stretta di mano e via, all’opera, con la pistola per tatuaggi che inizia a fare rumore e il Principe un po’ titubante: “Pensavo di farlo sulla parte bassa della schiena o sul sedere”.

Lì lo avrebbe visto soltanto Meghan Markle e invece “questo è per il mondo”. Alla fine si scopre il disegno, che è in realtà una scritta, ben più grande di quanto Harry potesse immaginare. Ovviamente si tratta di una scenetta organizzata e divertente. Difficile non comprenderlo. Il tutto è ben riuscito e si è scelto di tatuare il logo “I Am” degli Invictus Games.

Quale locandina migliore del collo del Duca di Sussex, che è da anni il volto di questa manifestazione. Come se non bastasse, Jelly Roll ha anche autografato l’opera, ponendo il suo nome alla base del collo di Harry. Una foto che sarà accostata a quelle ufficiali, regali e di vari eventi nel mondo, per molto tempo.

La cerimonia di chiusura degli Invictus Games Vancouver Whistler 2025 si terrà il 16 febbraio 2025. Chi sa, per allora Harry potrebbe rifare il tatuaggio e andarsene in giro con questo nuovo stile. Tutto ciò spiega inoltre la notizia circolata lo scorso settembre, che voleva il Principe ufficialmente tatuato. Ciò perché era stato visto uscire proprio dalla sede di New York di East Side Ink. Ora sappiamo che un po’ d’inchiostro lo ha davvero “sporcato”, ma non per molto.