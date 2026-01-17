Harry a Las Vegas e il tatuaggio da ubriaco: le rivelazioni e il gesto degli amici

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Il principe Harry torna al centro dell’attenzione con un aneddoto divertente, ma anche rivelatore sulla sua vita da giovane ribelle. Durante un viaggio a Las Vegas più di dieci anni fa infatti rischiò di farsi un tatuaggio da ubriaco. A salvarlo da quel gesto sconsiderato i suoi amici e la sua guardia del corpo, come ha raccontato lui stesso.

La notte brava di Harry a Las Vegas e l’idea del tatuaggio

Nel suo libro Spare, Harry racconta una celebre notte del 2012 a Las Vegas, trascorsa tra steakhouse, Bloody Mary e una festa in piscina che finirà bene oltre il limite. Dopo ore di drink, il principe si sarebbe sentito ispirato a creare un ricordo permanente di quel momento di libertà. L’idea? Un tatuaggio raffigurante il profilo del Botswana, il Paese africano che Harry considera quasi una seconda casa e dove ha portato Meghan Markle durante i primi appuntamenti della loro storia d’amore.

Convinto che fosse il modo perfetto per celebrare la spontaneità di quella esperienza, Harry avrebbe proposto di farselo fare sul piede. I suoi amici però l’avrebbero fermato, con la consapevolezza che un tatuaggio è qualcosa di permanente e non una semplice follia da una notte. Tra minacce scherzose e resistenza collettiva, Harry avrebbe infine rinunciato all’idea.

“Ero in cattive condizioni e pieno di… idee – ha raccontato Harry, parlando di quella sera -. Ho pensato che volevo qualcosa che simboleggi il mio senso di libertà, il mio senso del carpe diem. Per esempio… un tatuaggio? Sì! Proprio quello che ci vuole! Sono andato a cercare Billy the Rock per dirgli dove stavamo andando”.

“Lui sorrise. “Impossibile”, disse. I miei amici lo appoggiarono. “Assolutamente no”. Anzi, promisero che mi avrebbero fermato con la forza. Non mi sarei fatto un tatuaggio, dissero, non sotto la loro supervisione, men che meno un tatuaggio sul piede raffigurante il Botswana. Mi hanno promesso di tenermi fermo, di mettermi KO, di fare qualsiasi cosa. Un tatuaggio è permanente, è per sempre!”. Alla fine ho ceduto. Il tatuaggio poteva aspettare fino al giorno dopo”.

La nuova vita di Harry con Meghan Markle

Oggi Harry vive una vita molto diversa da quella dei tempi di Las Vegas. Dopo anni di tensioni con la famiglia reale britannica ha costruito una nuova esistenza insieme alla moglie Meghan Markle. I due si sono sposati nel 2018 e hanno avuto due figli, Archie e Lilibet, trasferendosi negli Stati Uniti, per cercare di allontanarsi dalle rigide regole della corte britannica.

In America Harry è riuscito a trovare un equilibrio tra impegni famigliare, progetti professionali e impegno sociale. La sua scelta, piuttosto drastica, ha segnato una rottura netta con il ruolo di working royal che Harry interpretava in passato, regalandogli nuova autonomia e libertà personale.

Per Harry, però, il passato non è mai completamente dimenticato. Il duca ha spesso raccontato le difficoltà di crescere sotto i riflettori e il peso della perdita di sua madre, la principessa Diana, un evento che lo ha profondamente segnato sin dalla giovane età e che ha contribuito, secondo le sue stesse parole, a modellare in parte la sua ribellione giovanile, portandoli ad eccessi come quello di Las Vegas.