“Non sono una banca”: Elton John furioso con il Principe Harry

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Elton John contro il Principe Harry

Per anni Elton John è stato molto più di un semplice amico per il Principe Harry. Il custode di un legame speciale con la memoria di Lady Diana, una presenza costante nei momenti più delicati della vita del Duca di Sussex e uno dei primi volti celebri a schierarsi pubblicamente al suo fianco dopo l’addio alla royal family. Oggi, però, quella sintonia potrebbe essersi incrinata a causa del denaro.

A rilanciare la notizia è stata la giornalista americana Paula Froelich, che su Substack, ripresa da Sky News Australia, racconta di un duro confronto tra il cantante britannico e il secondogenito di Re Carlo. Al centro della vicenda ci sarebbe una richiesta di aiuto economico avanzata da Harry durante una visita nella villa di John, nel Sud della Francia.

Secondo la ricostruzione, il Duca avrebbe chiesto un sostegno milionario per far fronte a due fronti particolarmente delicati: le pesanti spese legali accumulate negli ultimi mesi e il finanziamento degli Invictus Games, il progetto sportivo dedicato ai veterani di guerra feriti che rappresenta da sempre la sua iniziativa più importante.

La risposta della popstar sarebbe stata tanto breve quanto eloquente. “Non sono una banca”, avrebbe affermato, rifiutando qualsiasi contributo economico. Una frase destinata, se confermata, a segnare un punto di svolta in un’amicizia che sembrava indissolubile.

Elton John dice no al Principe Harry, amicizia finita?

Dietro questa presunta frattura c’è anche il peso di una lunga battaglia giudiziaria. Il Principe Harry è tra i protagonisti della causa intentata contro Associated Newspapers Limited, il gruppo editoriale che pubblica, tra gli altri, il Daily Mail. Il procedimento, avviato per presunte violazioni della privacy, si è però concluso con una battuta d’arresto che rischia di avere conseguenze economiche molto pesanti.

Stando alle indiscrezioni, il gruppo dei ricorrenti potrebbe infatti dover sostenere costi processuali complessivi vicini ai 50 milioni di sterline; una cifra enorme che avrebbe inevitabilmente aumentato la pressione finanziaria sul fratello del Principe William.

Come se non bastasse, Harry sarebbe impegnato anche nella raccolta dei fondi necessari per la prossima edizione degli Invictus Games, prevista a Birmingham. Il progetto, nato nel 2014 e diventato il simbolo del suo impegno pubblico dopo il servizio militare, avrebbe ancora bisogno di circa 25 milioni di sterline per raggiungere il budget necessario.

Sempre secondo Paula Froelich, Elton John non avrebbe apprezzato nemmeno il tono con cui Harry ha commentato la recente decisione del tribunale. Il Principe aveva definito il verdetto una sorta di “totale mistificazione”, parole che il cantante avrebbe giudicato poco opportune, temendo che potessero irrigidire ulteriormente il clima attorno alla vicenda giudiziaria.

Un rapporto speciale messo alla prova

L’ipotesi di uno scontro tra Elton John e Harry sorprende proprio perché arriva dopo anni di vicinanza quasi familiare. Il cantante non ha mai nascosto l’affetto nei confronti del Principe, anche in virtù dello storico legame con Lady Diana, di cui era uno degli amici più cari. Negli anni ha ospitato diverse volte Harry e Meghan Markle, li ha difesi pubblicamente dalle critiche e ha sostenuto più volte le loro scelte.

Per il momento, né Buckingham Palace né i portavoce del cantante hanno commentato le indiscrezioni. E anche Harry, durante la sua permanenza nel Regno Unito durante la quale ha avuto modo di rivedere il padre, ha mantenuto un profilo apparentemente basso.

Ma, come spesso accade quando si parla dei Sussex, dietro il sorriso mostrato in pubblico potrebbero nascondersi equilibri molto più fragili. E se davvero uno degli amici più fidati del Principe gli avesse voltato le spalle, sarebbe un segnale che va ben oltre una semplice questione economica: racconta quanto anche i rapporti più solidi possano vacillare quando entrano in gioco aspettative, responsabilità e milioni di sterline.