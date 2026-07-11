Harry nei guai: “Non ha soldi per le spese legali”. In suo aiuto una popstar

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Principe Harry

Guai finanziari per il Principe Harry. Dopo aver perso la causa contro l’editore del Daily Mail, il Reale inglese dovrà affrontare delle onerose spese legali: secondo i ben informati, tuttavia, non avrebbe a disposizione la somma richiesta. A correre in suo aiuto, potrebbe essere una celebre popstar, nonché grande amico di sua mamma.

Harry e la causa persa

Il Principe Harry è nuovamente finito al centro della cronaca: l’ex Reale ha infatti perso la causa sulla privacy contro l’editore del Daily Mail, e potrebbe trovarsi ad affrontare fino a 20 milioni di dollari in spese legali. Una cifra considerevole di cui, secondo molti insider, il secondogenito di Re Carlo non disporrebbe attualmente.

La situazione è quindi tutt’altro che rosea: Harry e gli altri ricorrenti, che hanno fatto causa ad ANL per accuse di raccolta illecita di informazioni in articoli che li riguardavano, avranno solo 14 giorni per pagare le spese dopo che un giudice avrà quantificato definitivamente i costi. “Harry non ha decisamente i soldi per pagare, e Meghan sarà probabilmente furiosa per queste spese. Lei non voleva che lui portasse avanti la causa”, ha rivelato una fonte a PageSix.

Non tutto, ad ogni modo, sarebbe perduto:”Le persone che finanziano la causa probabilmente aiuteranno Harry con i costi”, ha fatto sapere una fonte legale a conoscenza del caso. In particolare, il denaro potrebbe prevenire dal patrimonio del defunto magnate della Formula 1 Max Mosley, e dal gruppo di attivisti Hacked Off.

Principe Harry, Elton John in suo soccorso?

Nonostante Harry non abbia al momento le cifre necessarie ad estinguere il debito, potrebbe contare anche sull’appoggio di un vecchio amico della madre: secondo i ben informati, infatti, Elton John potrebbe farsi avanti per coprire almeno una parte delle spese. “Elton potrebbe aiutarlo. Sono estremamente legati”, ha fatto sapere una fonte a Page Six.

Il cantante, che si è esibito per Harry e la Markle al loro matrimonio nel 2018, ha un patrimonio personale di 640 milioni di dollari, e ha sempre manifestato il suo appoggio alla coppia. Lo stesso interprete di Rocket Man figura inoltre tra i promotori della causa legale: con Elton ed Harry c’erano anche personalità come Elizabeth Hurley, Sadie Frost e la Baronessa Doreen Lawrence. Tutti sostenevano di essere stati vittime dei giornalisti del Mail che avrebbero utilizzato metodi illegali per ottenere informazioni private.

Tuttavia, il giudice Matthew Nicklin non aveva riconosciuto le ragioni, spiegando che “il sospetto, anche se comprensibile, non è una prova”, e stabilendo che le storie avrebbero potuto avere origine da fonti legittime. Il Times del Regno Unito ha riportato che gli assicuratori delle controversie legali per la causa di Harry potrebbero ora staccare la spina alla loro copertura assicurativa da 20 milioni di dollari, il che significa che lui e gli altri ricorrenti potrebbero essere ritenuti responsabili dei costi.

Tutto questo arriva in un momento in cui la capacità di guadagno dei Duchi del Sussex non è alle stelle. Harry e Meghan pagano circa 3 milioni di dollari all’anno per la sicurezza, e a quanto pare avrebbero due mutui sulla loro casa da 14,5 milioni di dollari a Montecito, in California.