Harry rischia di pagare 45 milioni di dollari per spese legali

IPA Principe Harry

Il Principe Harry rischia di dover affrontare un conto salatissimo. Dopo aver perso la battaglia legale all’inizio di luglio, potrebbe infatti ritrovarsi a dover coprire una cifra da capogiro in spese processuali. La vicenda segna l’ennesimo capitolo dei suoi contenziosi con la stampa britannica, e arriva paradossalmente in un momento in cui la sua immagine agli occhi dell’opinione pubblica sembrava finalmente in risalita.

Harry, il nodo delle spese legali dopo la sconfitta in tribunale

La decisione è arrivata il 7 luglio: il giudice Matthew Nicklin ha respinto le tesi di Harry e degli altri ricorrenti. Accanto al nome del Duca figurano quelli di volti notissimi come Elton John, Elizabeth Hurley e Sadie Frost, tutti schierati contro Associated Newspapers Limited, la società che pubblica il Daily Mail e il Mail on Sunday. L’accusa, respinta in blocco, era pesante: i ricorrenti sostenevano che le testate avessero costruito i propri articoli sfruttando informazioni raccolte con metodi illeciti. Prove che, secondo il giudice, non hanno però retto alla verifica del tribunale.

Archiviata la questione principale, si è aperto il capitolo più delicato, quello economico. A fine luglio è cominciata un’apposita udienza per determinare quanto i ricorrenti dovranno versare per coprire le spese legali della controparte vincitrice. E le richieste dell’editore sono tutt’altro che modeste, perché la cifra indicata dall’editore è enorme: circa 45,8 milioni di dollari, quindi ANL punta a ottenere un rimborso pieno delle spese sostenute.

E c’è un aspetto che complica ulteriormente la posizione del Duca: pare che Harry e alcuni degli altri protagonisti si fossero tutelati con una polizza assicurativa proprio per far fronte a questa evenienza. Il problema è che quella copertura si fermerebbe intorno ai 23,4 milioni di dollari, poco più della metà della somma richiesta. In altre parole, resterebbe scoperta una voragine economica che qualcuno dovrà comunque colmare.

Il riavvicinamento a Carlo

Se sul fronte giudiziario le nuvole non accennano a diradarsi, sul piano dei rapporti familiari qualcosa sembra invece muoversi nella direzione opposta. Negli ultimi tempi la popolarità di Harry ha avuto un picco positivo; una parte dei sudditi avrebbe rivisto il proprio giudizio sul Duca, soprattutto alla luce dei recenti segnali di distensione con il padre.

Un legame che sembrava essersi incrinato in profondità e che ora, con cautela, pare ricucirsi passo dopo passo. L’attenzione della stampa si concentra sulle occasioni in cui padre e figlio potrebbero tornare a condividere momenti privati, lontano dai riflettori: tra queste, un pensiero corre inevitabilmente alla residenza scozzese dove il Sovrano è solito trascorrere parte dell’estate, insieme ai vari membri della famiglia.

Balmoral, per Harry, ha un valore speciale: è lì, tra quei paesaggi, che ha vissuto alcuni dei ricordi più felici della sua infanzia, quando insieme all’amata nonna, la Regina Elisabetta II, viveva le vacanze estive come una parentesi di pura spensieratezza, un angolo di mondo che ha descritto quasi come un paradiso incantato. Ma è ancora presto per ricevere un invito. Prima di un eventuale passo successivo, Harry e Meghan dovranno mantenere la promessa: il Palazzo osserverà se il riserbo sull’incontro verrà mantenuto.