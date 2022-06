Meghan Markle, le unghie bianco latte dell’estate 2022

Fonte: Getty Images Giubileo della Regina, Meghan ignora gli sguardi indiscreti con un look mozzafiato

Quando si parla di eleganza e tendenze non possiamo che lasciarci influenzare dalle teste coronate più famose, icone di stile e fonte continua di ispirazione. In particolare c’è un colore che questa estate sta spopolando e che abbiamo visto sulle mani di Meghan Markle, ovvero il bianco latte, amatissimo anche da moltissime star.

Meghan Markle icona di stile: le unghie bianco latte da copiare

Le unghie bianco latte sono la tendenza dell’estate 2022: adatta a ogni occasione, chic ed elegantissima, e soprattutto dalla bassa manutenzione, la manicure dai colori lattiginosi sarà la scoperta di cui non potrete più fare a meno. Proprio come i colori nude, anche le unghie bianco latte riescono a dare un tocco di raffinatezza alle nostre mani, che risulteranno immediatamente curate e impeccabili. Se in inverno il color lattiginoso enfatizza molto la pelle chiara, nella bella stagione dà un tocco di eleganza in contrasto con il dorato dell’abbronzatura.

La tendenza è stata lanciata da Meghan Markle, che per un’occasione importante come il Giubileo della Regina Elisabetta, ha abbandonato i colori intensi per passare a un colore tenue e raffinato, che tanto piace all’etichetta della Corona Inglese. La moglie del Principe Harry per l’occasione aveva indossato un completo bianco con cappottino, scarpe e cappellino d’ordinanza, con il quale aveva rubato la scena persino alla Regina.

Sobrietà ed eleganza erano le parole d’ordine: dai gioielli alla pettinatura, tutto nel look di Lady Markle era studiato nel minimo dettaglio, compresa la manicure “milky”, dai toni bianco latte che perfettamente si adattavano all’outfit scelto per la celebrazione. Non è la prima volta che Meghan sceglie uno smalto bianco latte per le occasioni ufficiali: è un colore che ama molto e che ben si adatta a diversi tipi di outfit, oltre a donare un aspetto immediatamente curato.

Se però volete dare un tocco in più alla vostra manicure latte, le ultime tendenze suggeriscono l’aggiunta di un top coat super lucido o ancora meglio perlescente, per un effetto moderno ed esclusivo.

Il bianco latte e i colori nude, i preferiti dal protocollo della Corona

Il protocollo dettato dalla Corona Inglese è sempre stato parecchio rigido, sia in termini di comportamento che per quanto riguarda le regole su abbigliamento e accessori. Tra questi rientrano anche le norme sulla manicure e il make up: se ci pensiamo non abbiamo mai visto Kate Middleton con una manicure dai colori sgargianti.

Le mani delle reali hanno sempre un aspetto naturale e lo smalto, quando c’è, si deve intravede a malapena. Agli eventi ufficiali sono infatti permessi solo smalti rosa pallido, nude o tono su tono, come infatti ci hanno abituato le Duchesse e la stessa Regina Elisabetta.

Pare che la Sovrana indossi da anni (per la precisione dal 1989) la stessa tonalità di smalto nude: si tratterebbe del “Ballet Slippers”, un rosa chiaro di Essie, suggeritole dal suo hair stylist dell’epoca. Sembra invece che Kate Middleton si sia affidata sempre a Essie per il suo matrimonio, scegliendo lo smalto nude “Allure” di Essie, lucido e con un effetto leggermente iridescente.