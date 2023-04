Meghan Markle sta per crollare: la profezia dell’astrologo. “Harry ha paura”

Fonte: Getty Images Meghan Markle e Harry

Per Harry l’incoronazione sarà un incubo, malgrado suo padre Carlo abbia deciso di includerlo nella foto ufficiale. Il Principe ha paura di trovarsi faccia a faccia con la Famiglia Reale. E intanto il suo matrimonio con Meghan Markle è al collasso. Secondo la profezia dell’astrologo i loro segni zodiacali sono incompatibili.

Harry ha paura della sua famiglia

La presenza di Harry all’incoronazione di Carlo, il prossimo 6 maggio, sarà fugace. Stando agli esperti di questioni reali, il Duca del Sussex si fermerà a Londra giusto il tempo per partecipare agli eventi principali e poi se ne tornerà dritto dritto in California dove però a casa lo attende una situazione ad alta tensione con Meghan Markle che ormai non ne può più di suo marito e della sua altisonante famiglia che non l’ha mai accettata. Non a caso lei all’incoronazione non ci sarà con grande sollievo di William, Kate Middleton, Carlo e Camilla.

Harry si troverà ad affrontare da solo una realtà molto pesante. Come ha sottolineato Miranda Holder, l’esperta e stylist dei vip in un suo video su TikTok: “L’incoronazione sarà abbastanza dura per Harry. Sarà la prima volta che affronterà il resto della sua famiglia dopo il documentario Netflix e la biografia bomba Spare“.

Harry, figuraccia all’incoronazione

Già prima del suo arrivo a Londra infuria la polemica su quanto ha affermato di Camilla. Harry nella sua autobiografia ha infatti scritto che la sua matrigna si è sposata con Carlo per interesse e ha fatto in modo di manipolare la stampa. Ha anche dichiarato che è una persona pericolosa e lo diventerà ancora di più adesso che è Regina. Se la diretta interessata non ha risposto a queste accuse, lo ha fatto ora per lei il figlio Tom Parker Bowles che ha smentito categoricamente Harry dicendo che sua madre si è sposata per amore.

Dunque, Harry si troverà faccia a faccia con Camilla e con tutta la sua famiglia a l’incoronazione, ma questo non è niente rispetto a quando il Principe dovrà affrontare suo fratello William. Pare che la relazione tra i due è ai minimi storici. Will non lo voleva all’incoronazione e non intende rivolgergli la parola. È probabile che si ignoreranno del tutto, ma potrebbero arrivare allo scontro diretto. Certamente il Principe del Galles farà di tutto per proteggere la Monarchia e suo padre Carlo da figuracce irreparabili, ma Harry è una mina vagante e le sue reazioni sono imprevedibili.

Persino con Katy Perry che canterà per Carlo Harry potrebbe avere dei problemi. Pare che Meghan sia gelosa della pop star dopo che questa ha definito suo marito “hot ginger”, un rosso bollente. Da quel momento la Duchessa del Sussex ha fatto di tutto per compromettere il loro rapporto.

Harry e Meghan Markle incompatibili, lo dice l’astrologo

Se Harry scapperà da Londra appena può, non troverà vita facile a casa. Stando alle previsioni degli astrologi la crisi tra lui e Meghan è ormai irreversibile. Ma in fondo tutto era già scritto nelle stelle, i loro segni zodiacali sono incompatibili e l’affinità di coppia è piuttosto bassa, pari al 35%. Mentre ad esempio quella tra William e Kate tocca gli 83%.

Come detto, la questione sta tutta nel segno zodiacale. Harry della Vergine, Meghan è del Leone e i due segni sono praticamente incompatibili. Profetizzano gli astrologi: “In genere, Leone e Vergine possono faticare a trovare un terreno comune, poiché il lato estroverso e dominante del Leone può prendere alla sprovvista la timida Vergine”. In conclusione, secondo gli astri il matrimonio dei Sussex è destinato al fallimento.