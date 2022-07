Meghan Markle, la Regina la mette a tacere: l’indagine sarà privata

Fonte: IPA Meghan Markle al polo club: Harry sconfitto e lei abbraccia un altro

Non è un mistero che Meghan Markle non sia una persona semplice con cui lavorare: a dimostrazione di ciò ci sarebbero le accuse di bullismo di alcuni ex membri dello staff dei Duchi di Sussex, che ovviamente non sono piaciute alla Regina Elisabetta. La Sovrana avrebbe incaricato, privatamente, uno studio legale affinché conduca un’inchiesta riguardo tali accuse, ed evitare che si alimentino ulteriori “drammi intorno al Principe Harry e a Meghan Markle”.

La Regina Elisabetta contro Meghan Markle: le indagini private

La Regina Elisabetta “ritiene che ci siano già abbastanza drammi intorno al Principe Harry e a Meghan Markle” e per questo motivo ha voluto che l’indagine sul bullismo della Duchessa sia gestita privatamente, secondo quanto affermato da un esperto reale.

Tutto è iniziato poco più di un anno fa, quando sono emerse le prime dichiarazioni di un personale disperato, che aveva cominciato a lamentarsi durante un “periodo tossico” che ha preceduto il trasferimento in California dei Duchi di Sussex nel 2020. Gli assistenti reali “distrutti” dalla situazione hanno raccontato di essersi sentiti “umiliati”, “terrorizzati”, di aver “tremato” dalla paura e di essere stati ridotti in lacrime. Meghan è stata accusata di aver inflitto “crudeltà emotive” al suo staff e di averli “cacciati”. Uno avrebbe definito i Sussex addirittura come “bulli oltraggiosi”.

Il personale sarebbe stato lasciato in lacrime e si sarebbe sentito “traumatizzato”, e alcuni avrebbero paragonato la loro condizione a quella di stress post-traumatico.

Accuse pesantissime ovviamente, che gli avvocati di Meghan e Harry hanno negato con veemenza. Nel frattempo gli assistenti della Regina hanno confermato che Buckingham Palace ha “rivisto” le sue politiche sulle risorse umane sulla scia dell’indagine, ma non renderà noto il rapporto finale.

Regina Elisabetta, un ramoscello d’ulivo per Meghan e Harry?

Le indagini private volute dalla Regina sulle accuse di bullismo da parte di Meghan potrebbero rappresentare un “ramoscello d’ulivo” per i Sussex. La decisione di Sua Maestà sarebbe volta sia a proteggere la Famiglia Reale che la Duchessa di Sussex. Ne è convinto l’esperto reale Richard Fitzwilliams, dato che voci sempre più insistenti vorrebbero un altro incontro di Harry con Oprah Winfrey.

Del resto la pubblicazione dei risultati delle indagini avrebbe un “impatto incendiario” sui rapporti già tesi tra la Famiglia Reale e Harry e Meghan, e avrebbe potuto portare persino a un’azione legale. Di fatto, adesso che l’inchiesta si è conclusa (senza di fatto dare un riscontro agli ex membri dello staff dei Sussex), in molti non hanno gradito come sarebbero state gestite le cose, come ha riferito una fonte: “La Famiglia Reale sembra essere terrorizzata dall’idea di turbare o provocare Harry e Meghan”.

La Sovrana avrebbe così deciso che i risultati serviranno alla Corona per migliorare alcuni aspetti della gestione dello staff, ma i dettagli dell’indagine rimarranno segreti per non gettare ulteriore benzina sul fuoco nel rapporto con i nipoti.

La verità per molti pero è un’altra: rendere i risultati di un’indagine come questa pubblici potrebbe fornire una prova schiacciante: che proprio sotto il naso della Regina qualcuno – come Meghan, già per certi versi poco simpatica agli occhi dei sudditi – avrebbe potuto avere atteggiamenti tirannici con il personale.