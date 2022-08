Meghan Markle, la nuova biografia esclusiva che potrebbe distruggerla per sempre

Fonte: Getty Images Harry e Meghan all’ONU sempre più uniti. Ma il look di lei fa discutere

Gli autori di Finding Freedom, la prima biografia non autorizzata di Harry e Meghan Markle, tornano alla carica con un secondo volume, in uscita il prossimo anno, e che promettono di essere ancora più esplosivo. Omid Scobie e Carolyn Durand assicurano rivelazioni scottanti su Meghan, che potrebbero distruggere definitivamente la sua immagine. Intanto la Duchessa sarebbe pronta a fare causa ai due giornalisti.

Meghan Markle trema per la nuova biografia

Dopo il successo di Finding Freedom, e nonostante i Duchi non abbiano apprezzato il libro “rivelazione” sulle loro vite, Omid Scobie rilancia e questa volta in negativo. Se il primo libro raccontava la ricerca della libertà di Harry e Meghan Markle, disegnati quasi come due eroi romantici, il secondo si preannuncia bollente.

“Ci saranno rivelazioni che potrebbero distruggere la Duchessa” ha annunciato soddisfatto Scobie, che assicura che il libro sarà sugli scaffali il prossimo anno. Il titolo non sarebbe ancora stato scelto, ma il contenuto sarà incentrato sui segreti (del passato?) di Meghan Markle.

“Harry e Meghan ci faranno sicuramente causa, ma finché perdono ci sta bene, è tutta pubblicità” ha spiegato l’autore alla stampa inglese, sicuro di un altro successo.

“Se la Markle ci facesse causa, sono certo che perderebbe, e non le piacerebbe sottoporre i suoi segreti a una giuria” conclude Scobie, agguerritissimo.

Il giornalista pare non abbia gradito il rifiuto della coppia di appoggiare il primo volume, e la loro scelta di non essere intervistati. Pare infatti che, inizialmente, Harry fosse stato contattato telefonicamente, rivelando informazioni in quella che sembrava una semplice intervista, e non la stesura di un libro biografico.

“Il libro farà molto discutere” rilancia il biografo reale, che tornerà a collaborare con la collega Carolyn Durand. Si ignora il contenuto di queste rivelazioni che potrebbero mettere a dura prova la reputazione della Duchessa, ma è interessante questo improvviso cambio di rotta degli autori.

Finding Freedom, la biografia non autorizzata

Quando Omid Scobie e Carolyn Durand, giornalisti e esperti della Famiglia Reale inglese, annunciarono Finding Freedom nel 2020, assicurarono che avrebbero rivelato tutta la verità sulla Megxit. I due prima millantarono persino una collaborazione con il Principe Harry e Meghan Markle, facendo poi un passo indietro parlando di una intervista, ma il libro, campione di vendite, aveva ben poco a che fare con loro. Anzi, i Duchi di Sussex non erano mai stati interpellati per questa biografia, dunque non autorizzata.

Questo libro però, tuttavia, disegnava un quadro positivo della coppia, molto attenta alla propria privacy, legata a momenti di normalità come il guardare le serie tv insieme sul divano o andare in un piccolo cinema di Notting Hill. Tutto però cambiò quando la stampa e i media iniziarono a perseguitarli, trasformando ogni loro gesto in una notizia scandalistica. Il Principe, spiega il libro, ha cercato con tutte le forze di tenere lontani i giornali dal suo matrimonio, decisione che poi ha portato al passo indietro dal ruolo pubblico.

Harry e Meghan non hanno gradito neanche Finding Freedom però, troppo ricca di dettagli sulla loro intimità, con tratti e discorsi romanzati, dialoghi da film e una ulteriore invasione della loro vita privata.