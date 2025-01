Fonte: IPA Meghan Markle

La storia tra Meghan Markle e il Regno Unito è di certo intrecciata con luoghi che per lei custodiscono ancora un significato importante. Durante la sua vita oltremanica, la Duchessa di Sussex ha trovato rifugio e ispirazione in spazi che hanno rappresentato più di una semplice cornice: sono stati veri e propri simboli di momenti chiave della sua vita con il Principe Harry, oggi suo marito e padre degli adorati figli Archie e Lilibet Diana.

I luoghi del cuore di Meghan Markle in Gran Bretagna

Quando si tratta di Londra, uno dei posti che Meghan Markle ha amato di più è stato la Soho House. Situata nel centro della città, è qui che con il Principe Harry si sentiva a casa. Era stato lui a descriverla come il loro “quartier generale” ogni volta che si trovavano nella Capitale. “Le persone lì erano come una famiglia”, ha scritto Harry in Spare, il memoir con il quale aveva rischiato di compromettere i precari equilibri della Monarchia britannica.

A Windsor, invece, Frogmore Cottage è stato il primo nido d’amore per Harry e Meghan. Sin dal primo momento, si sono sentiti legati a questo luogo. “Sembrava che fossimo destinati a vivere lì”, scrive lui. Per anni, non è stato solo una casa: era un santuario in cui costruire la loro vita insieme, circondati dalla tranquillità e dalla natura, a volte lontani da quegli occhi indiscreti che li hanno spinti a lasciare per sempre la Gran Bretagna per costruirsi una nuova vita altrove.

Il Surrey e la guarigione di Guy

Tra i luoghi del Regno Unito che più hanno segnato Meghan Markle vi è senza dubbio il Surrey. Ma il legame con questa contea non nasce per motivi regali o mondani, bensì per una storia personale che ancora oggi la commuove. Tutto è iniziato con un incidente che ha coinvolto il suo adorato cane Guy. Poco prima che Meghan si trasferisse nel Regno Unito, l’animale era infatti rimasto vittima di un grave incidente. I veterinari temevano che non avrebbe mai più camminato, ma grazie al “super-veterinario” Noel Fitzpatrick, che aveva il suo studio proprio nel Surrey, tutto si era risolto per il meglio.

Per mesi, Meghan e Harry hanno percorso lunghe distanze, anche a tarda notte, per visitare Guy mentre si riprendeva. Questo periodo, seppur difficile, ha lasciato un’impronta difficile da cancellare. La convalescenza del suo cane e, il legame affettuoso con il piccolo villaggio dove si trovava la clinica, hanno reso subito il Surrey un luogo speciale. E nonostante il dolore provato in quei giorni, Meghan ricorda con affetto il tempo trascorso lì, dove il suo amico a quattro zampe ha ricevuto le cure necessarie per tornare a correre felice.

Guy non era solo un cane per Meghan e Harry: era parte della famiglia. Il Principe Harry ha raccontato che, durante i momenti più duri, si prendeva cura di lui con dedizione, aiutandolo persino a stare in piedi per fare i suoi bisogni. “Non mi importava, amavo quel cane”, ha scritto nel suo libro. Guy era così importante per loro da essere presente persino il giorno del loro fidanzamento. La sua perdita è stata devastante per la Duchessa, che ha voluto condividere il suo dolore con parole profonde e sincere. “Ho pianto lacrime che non riesco a contare”, ha detto Meghan, riferendosi al dolore inconsolabile che ha provato nel perdere un compagno così speciale.

Anche se oggi Meghan e Harry hanno una nuova vita negli Stati Uniti, il Regno Unito rimane un luogo pieno di ricordi. Con il lancio imminente del suo programma di lifestyle With Love, Meghan, sembra che la Duchessa stia cercando di trasformare le sue esperienze passate in una nuova fonte di ispirazione.