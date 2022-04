Meghan Markle, il meraviglioso abito da sposa di Nicole Peltz è ispirato a lei

Kate Middleton e Victoria Beckham, abito metallizzato a confronto

Per il suo Royal Wedding americano con Brooklyn Beckham, Nicola Peltz non poteva che ispirarsi a Meghan Markle. E così ha fatto, nel scegliere il suo magnifico abito da sposa, firmato Valentino Haute Couture, che ha molti dettagli in comune con quello della moglie di Harry.

Nicole Peltz, l’abito da sposa ispirato a Meghan Markle

Se la mamma dello sposo, Victoria Beckham, da inglese qual è, si è creata un abito dai riflessi lunari che strizza l’occhio allo stile di Kate Middleton, l’americana Nicola Peltz prende a modello ovviamente Meghan Markle. Come ormai tutti sanno, l’aspirante attrice ha sposato Brooklym Beckham lo scorso 9 aprile con una cerimonia sontuosa da 3,5 milioni di dollari e regali stratosferici come la Jaguar.

Per celebrare il giorno più bello della sua vita ha voluto indossare un abito di Valentino Haute Couture, che Pierpaolo Piccoli, direttore creativo del brand, ha creato su misura per lei. Costo? 112mila euro. Il vestito definito una vera e propria opera d’arte punta sulla semplicità. La Peltz infatti non ha voluto ricami, pizzi, tulle o altre decorazioni pompose, ma un semplice tubino color avorio, lungo fino ai piedi, con strascico, scollo quadrato e spalline larghe. L’unico accessorio principesco che ha voluto è stato il velo, lunghissimo e con ricami preziosi.

L’abito da sposa di Meghan Markle

Lo stile minimal del suo abito da sposa ha richiamato subito alla mente un altro abito da sposa che ha fatto delle linee pulite il suo punto di forza. Si tratta di quello indossato da Meghan Markle nel 2018 per convolare a nozze con Harry. La Markle scelse un modello di Givenchy e anche lei preferì un tessuto semplice senza decori. Rispettando per una volta il dress code di Corte, Meg optò per un abito con scollo a barchetta e maniche lunghe fino ai polsi. Proprio come la Peltz, anche il suo velo era speciale, infatti vi erano ricamati dei fiori che rappresentavano i 53 Stati del Commonwealth.

Meghan Markle e Nicole Peltz: il beauty look

Entrambe le spose, come vuole la tradizione, si sono fatte cucire qualcosa di blu all’interno dell’abito. Meghan e Nicole hanno in comune anche il beauty look da sposa. Entrambe hanno optato per un make up dai colori neutri in grado di esaltare la loro bellezza naturale. La Peltz ha puntato su una maschera anti-occhiaie che costa meno di 16 euro e ha fatto il suo effetto.