Meghan Markle, bufera in arrivo: il padre apre un canale YouTube per raccontare la sua verità

Meghan Markle e Harry tornano insieme e lasciano il mondo senza fiato

Meghan Markle e il Principe Harry non trovano pace, papà Thomas Markle è pronto a debuttare con uno show tutto suo su YouTube, ovviamente per attaccare la figlia minore, e proteggere la maggiore, Samantha.

Meghan Markle, suo padre Thomas lancia un canale YouTube

Thomas Markle è pronto a raccontare (di nuovo) la sua verità, questa volta non con una esclusiva tv, bensì con uno show tutto suo, su YouTube. Il padre di Meghan Markle ha annunciato il lancio del suo canale, una notizia che sta facendo tremare i Duchi di Sussex, secondo i bene informati. Harry e Meghan temono ulteriori calunnie e attacchi da parte del papà, che ormai da anni non ha rapporti con sua figlia, ma che continua ad accanirsi attraverso ogni mezzo di comunicazione.

Secondo le indiscrezioni riportate dal Mirror, Thomas Markle parlerà, in un appuntamento settimanale, solo ed esclusivamente del suo rapporto con sua figlia, e commenterà le notizie che la riguardano con i suoi followers. Il papà di Meghan Markle insomma non si arrende, da quando la figlia è entrata nella Royal Family insegue la fama e i riflettori, a suo dire per avvicinarsi alla figlia, ma con il risultato solo di allontanarla ancora di più. Thomas Markle non sarà da solo: ad affiancarlo due esperti di reali, Lady Colin Campbell e Joe Rogan.

“Tom vuole che sentiate la verità direttamente dalla sua bocca” ha dichiarato il suo amico Karl Larson. “Lui ritiene che Harry e Meghan abbiano causato danni alla sua famiglia. Non ci saranno limiti alle sue dichiarazioni”.

Il difficile rapporto padre – figlia si era inasprito alla vigilia delle nozze tra i Duchi di Sussex, quando Thomas aveva iniziato a rilasciare interviste ai media su faccende private di Meghan. Era partita così una escalation di incomprensioni che aveva portato prima all’esclusione del signor Markle dalle nozze Reali, e poi dall’intera vita di sua figlia e dei suoi nipoti, Archie e Lilibet Diana, che non ha mai conosciuto.

Meghan contro Samantha: la decisione di Thomas Markle

Tra i temi caldi del primo episodio ci sarà la causa per diffamazione intentata dalla figlia maggiore, Samantha, ai danni della Duchessa. Un padre che, ancora una volta, non cerca di mettere pace tra i suoi figli, ma li contrappone, come in una guerra nella quale si è eretto a giudice.

“In questa causa sono dalla parte di Samantha” ha dichiarato. “Meghan ha detto solo bugie su di lei, se ci sarà da testimoniare a suo favore io ci sarò”.

Intanto l’avvocato della Duchessa, Michael Kump, ha definito la causa “assurda e senza alcuna base concreta”, etichettandolo come l’ennesimo gesto di fastidio intentato dalla famiglia Markle. “Daremo a questa causa il minimo dell’attenzione richiesta, ciò che merita”.

Samatha Markle però, come suo padre, non molla la causa contro la sorellastra, accusandola di averla dipinta in modo falso e malevolo durante l’intervista tv con Oprah Winfrey. Al fianco di Meghan resta però mamma Doria, l’unico membro della sua famiglia che non l’ha mai venduta ai giornali.